Die Leserinnen und Leser haben abgestimmt, und die Brezeln der Bäckereikette Sehne zum Sieger erklärt. Jetzt kommt Kritik.
09.06.2026 - 16:04 Uhr
Welche Bäckerei im Kreis Böblingen backt die besten Brezeln? Unsere Zeitung hat gefragt, die Leserinnen und Leser haben geantwortet. Fast 3000 Menschen haben ihre Meinung abgegeben, wo das schwäbische Nationalgebäck am besten schmeckt. Der Sieger war eindeutig: die Bäckereikette Sehne aus Ehningen. Im Netz regt sich jetzt aber Kritik – sowohl am Ergebnis, als auch an der Methodik.