Die Leserinnen und Leser haben abgestimmt, und die Brezeln der Bäckereikette Sehne zum Sieger erklärt. Jetzt kommt Kritik.

Welche Bäckerei im Kreis Böblingen backt die besten Brezeln? Unsere Zeitung hat gefragt, die Leserinnen und Leser haben geantwortet. Fast 3000 Menschen haben ihre Meinung abgegeben, wo das schwäbische Nationalgebäck am besten schmeckt. Der Sieger war eindeutig: die Bäckereikette Sehne aus Ehningen. Im Netz regt sich jetzt aber Kritik – sowohl am Ergebnis, als auch an der Methodik.

Im sozialen Netzwerk Facebook fanden sich unter dem Beitrag zum Umfragenergebnis schnell Sehne-Fans, die sich über den Ausgang der Abstimmung freuten. Ebenso urteilten aber auch User: „Sorry, aber Brezeln von Sehne stauben ja im Mund“ oder – von einem nach eigenen Angaben gelernten Bäcker – „Sehne ist kein richtiger Bäcker! Fabrikware! Warm kann man sie gerade noch essen. Kaum kalt, geht das gar nicht mehr.“

Kritik an Brezel-Umfrage geht über Geschmack hinaus

Vielen Leserinnen und Lesern liegt gerade ihr kleiner Flecken-Bäcker am Herzen, zu dem sie regelmäßig gehen. Insgesamt hatten sich in der Umfrage die Antworten auf mehr als 60 Bäckereien im Kreis Böblingen verteilt. Erneut wurden in den Kommentaren beispielsweise der Bäcker Jauss in Deufringen oder Zom Glücksbeck in Gärtringen genannt. Ein anderer Nutzer schrieb: „Bei sowas erübrigt sich jegliche Diskussion. Das ist reine Geschmacksache.“ Das kennt wohl jeder: Das Bekannte schmeckt meist am besten. Und, so viel darf verraten sein, auch im Redaktionsstübchen gehen die Meinungen durchaus auseinander, wenn es um die leckersten Brezeln geht.

Ganz ab von aller Kritik zu Geschmack, Beschaffenheit oder Herstellung der Brezeln selbst, meldeten sich aber auch Nutzer zu Wort, denen die Methodik der Umfrage missfiel. Ein Mathematiker etwa schrieb der Zeitung eine E-Mail, in der er genau ausführte, wie er die Auswertung der Umfrage gemacht hätte. Er gab drei Möglichkeiten an, von denen er eine als seinen Favoriten kennzeichnete.

Verschiedene Arten der Auswertung

„Man muss nicht wie ich Mathematiker sein, um zu erkennen, dass man so einen Großbäcker mit einer Ein-Filialen-Bäckerei nicht fair vergleichen kann“, sagt der Leserbriefschreiber. Die Rangliste auf Basis der schieren Menge der Antworten auszuwerten, halte er darum für fragwürdig. Er schlägt vor, die Zahl der Antworten für eine Bäckerei entweder durch die Zahl der Filialen, die Anzahl bedienter Orte, oder auch durch die Einwohnerzahl der bedienten Orte zu teilen.

Bei jeder dieser Varianten, sagt er, hätte nicht Sehne mit seinen vielen Filialen gewonnen. Auch der Sechstplatzierte, Bäckerei Treiber aus Steinenbronn, stünde nach dieser Rechnung nicht mehr so hoch im Ranking. Dagegen hätten diejenigen Bäckereien, die Platz sieben beziehungsweise acht belegt haben – nämlich Jauss aus Deufringen und Wörner aus Jettingen – um Längen besser abgeschnitten.

Diese Kritik nimmt die Zeitung natürlich zur Kenntnis. Es muss aber auch gesagt sein, dass es sich bei der Umfrage in der Zeitung nicht um eine repräsentative Erhebung oder eine Studie mit wissenschaftlichem Aussagecharakter handelt. Letztlich zeigt die Diskussion vor allem eines: Die Menschen im Kreis Böblingen nehmen ihre Brezeln ernst. Und es zeigt eventuell auch, dass es mindestens genauso schwierig ist, eine perfekte Brezel-Umfrage zu machen, wie es ist, die perfekte Brezel zu backen. Doch egal ob Großbäcker oder kleine Handwerksbäckerei: Hauptsache, die Brezel schmeckt.