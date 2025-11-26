Bröckelt auch in Baden-Württemberg die Brandmauer? Jüngst war AfD-Chef Markus Frohnmaier bei einer Wirtschaftsveranstaltung, doch es dürfte keine Wiederholung geben.
Der Verband der Unternehmerinnen (VDU) wehrt sich gegen den Vorwurf, sich am Einreißen der Brandmauer gegen die AfD zu beteiligen. „Das Gesellschafts- und Frauenbild der AfD steht im Widerspruch zu unserem Verständnis von unternehmerischer Verantwortung, Gleichstellung und Vielfalt. Eine Zusammenarbeit schließen wir daher ausdrücklich aus und pflegen auch keinen Austausch mit ihren Vertreter*innen“, heißt es in einer Stellungnahme des Bundesverbandes. Der Unternehmerinnenverband distanziert sich damit deutlich vom Verband der Familienunternehmer, der eine kritische Öffnung gegenüber der AfD vollzogen hat und deshalb in die Kritik geraten ist.