Sollen Personen mit Pflegegrad 1 künftig keine Leistungen mehr erhalten? Das kann nicht die Lösung sein, findet Kolumnistin Ursula Weidenfeld.
Die Misere der Pflegeversicherung fängt in der Pflegestufe 1 an. Die Kosten von fast zwei Milliarden Euro im Jahr sind vermutlich zwar zu hoch angesetzt, es nehmen nicht alle Berechtigten das ganze Leistungspaket in Anspruch. Doch, dass die Versicherung zu teuer geworden ist, ist unbestritten. Und dass man bei den „leichten“ Fällen am ehesten sparen kann, ebenfalls. Das Riesenproblem der Stufe 1 aber ist ein anderes: Zu viele Menschen beantragen sie, ohne sie wirklich zu brauchen. Denn die Stufe 1 hat sich seit ihrer Einführung im Jahr 2017 zur Eintrittskarte in die ganze Welt der Pflegeleistungen entwickelt. Wer fürchtet, demnächst oder in einigen Jahren möglicherweise mehr Hilfe zu brauchen, macht sich heute kränker als er ist. Denn ohne Einstufung sind die Aussichten miserabel, einen Dienst zu finden.