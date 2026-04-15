Immer wieder wird über eine Rückkehr von Manuel Neuer als Nationalkeeper diskutiert. Einem Weltmeister von 2014 gefällt das gar nicht.
15.04.2026 - 21:47 Uhr
Der frühere deutsche Nationalspieler Sami Khedira hat die Diskussionen um eine Nationalteam-Rückkehr von Torwart Manuel Neuer mit deutlichen Worten kritisiert. „Den Oli Baumann, den killen wir gerade. Den killen wir in den Medien, wie wir hier stehen“, sagte der Weltmeister von 2014 bei DAZN. „Und ich glaube, das hilft weder Julian, noch Deutschland, noch dem Jungen selber“, ergänzte der 39-Jährige mit Blick auf Bundestrainer Julian Nagelsmann und Torwart Oliver Baumann.