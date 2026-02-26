Diskussion vor Landtagswahl Was ist Heimat für Stuttgarter? – San Francisco will kaum einer sein
Die Autorinnen Eva Menasse und Özge Inan leuchten mit Menschen aus Stuttgart aus, was Heimat ist.
Sie hätte sich gewünscht, dass die Stuttgarter Stadtgesellschaft vielfältiger in diesem Raum abgebildet sei, sagte eine Frau aus dem Publikum recht früh in der Diskussion, die sich zuvor als Tochter türkischer Eltern vorgestellt hatte. Etwa die Hälfte der Stuttgarterinnen und Stuttgarter habe einen Migrationshintergrund wie sie. Aber im prall gefüllten Literaturhaussaal meinte die Bürgerin viel biodeutsches Stuttgart-West-Halbhöhen-Milieu zu erkennen.