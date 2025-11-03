Diskussionen in der Familie Warum Kinder so gut verhandeln können
Eltern sind heute mehr an der Meinung ihrer Kinder interessiert als früher. Aber nicht in jeder Diskussion geht es nur um die besten Argumente
Letzten Sommer im Freibad. Diskussion mit dem Vierjährigen. „Kann ich ein Eis haben?“ – „Du hattest heute Mittag zu Hause schon ein Eis.“ – „Ach bitte, aber Elias darf auch eines.“ – „Aber du wolltest dein Eis heute schon zu Hause essen.“ – „Wenn ich kein Eis bekomme, werde ich wütend.“ – „Ich kann verstehen, dass du gern noch ein Eis hättest. Aber ich kaufe dir jetzt trotzdem keins.“ „Dann nehme ich mir das Geld einfach selbst.“ – „Nein, das Geld gehört mir.“ – „Du bist eine blöde Mama.“ Mama schaut enttäuscht. Der Sohn ändert seine Strategie und kommt kuscheln. „Du bist die beste Mama der Welt.“ Kurze Friedenspause. „Können wir jetzt ein Eis kaufen?“
