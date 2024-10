Die Proben für die „Eiskönigin“ in Stuttgart gehen los

Elsas magische Kräfte sind in Stuttgart gelandet. Acht Wochen vor der Premiere des Disney-Musicals „Die Eiskönigin“ haben die Proben des internationalen Ensembles im Apollo-Theater begonnen.

Uwe Bogen 07.10.2024 - 17:15 Uhr

Genau sieben Jahre lang hat Stuttgart warten müssen auf den frostigen Kassenschlager von Disney. Die Welturaufführung von „Frozen“ fand 2017 in Denver statt, am Broadway wurde die Show von 2018 bis 2020 gespielt. 2021 kam sie nach Hamburg, wo sie drei Jahre lang blieb. Nun also ist Stuttgart dran – wieder mal nur als zweite deutsche Stadt auf der Disney-Reise der Stage Entertainment.