Das Debütalbum von Disturbed feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum. Zur Feier gibt es eine Tour. Auch in Stuttgart macht die Band Halt.

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Rockband DISTURBED feiert das 25-jährige Jubiläum ihres bahnbrechenden Debütalbums "The Sickness" mit einer umfassenden Europatournee. Im Rahmen der "The Sickness 25th Anniversary Tour" wird die Band am 03. Oktober 2025 in der Schleyer-Halle Stuttgart auftreten. Als Special Guest begleiten sie die Metal-Ikonen von MEGADETH.

Ein unvergesslicher Konzertabend in Stuttgart

Die Tour startet am 28. September 2025 in der Royal Arena in Kopenhagen und umfasst insgesamt 17 Termine in Europa und dem Vereinigten Königreich. Bei den Konzerten erwartet die Fans ein einzigartiges Set: Disturbed werden ihr Album "The Sickness" in voller Länge performen, gefolgt von einer Auswahl ihrer größten Hits.

Zusätzlich haben Disturbed am vergangenen Freitag ihre neue Single "I Will Not Break" veröffentlicht, die als Vorgeschmack auf ihr kommendes Album dient. Die Band beschreibt den Song als "eine Hymne des Widerstands und der Selbstbehauptung".

Megadeth als Special Guest

Mit Megadeth als Special Guest dürfen sich Metal-Fans auf ein hochkarätiges Vorprogramm freuen. Die Thrash-Metal-Pioniere um Dave Mustaine haben sich in ihrer jahrzehntelangen Karriere einen legendären Status erspielt und werden die Schleyer-Halle mit Klassikern wie "Symphony of Destruction", "Hangar 18" und "Peace Sells" zum Beben bringen.

Alle Tourdaten in Europa

28. Sep 2025 – Royal Arena, Kopenhagen, Dänemark

01. Okt 2025 – PSD Bank Dome, Düsseldorf, Deutschland

03. Okt 2025 – Schleyerhalle, Stuttgart, Deutschland

04. Okt 2025 – Hallenstadion, Zürich, Schweiz

06. Okt 2025 – László Papp Budapest Sports Arena, Budapest, Ungarn

07. Okt 2025 – O2 Arena, Prag, Tschechien

10. Okt 2025 – Tauron Arena, Krakau, Polen

12. Okt 2025 – Zenith, Paris, Frankreich

14. Okt 2025 – Ziggo Dome, Amsterdam, Niederlande

15. Okt 2025 – Forest National, Brüssel, Belgien

17. Okt 2025 – Olympiahalle, München, Deutschland

18. Okt 2025 – Velodrom, Berlin, Deutschland

20. Okt 2025 – Utilita Arena, Birmingham, Vereinigtes Königreich

22. Okt 2025 – 3Arena, Dublin, Irland

24. Okt 2025 – AO Arena, Manchester, Vereinigtes Königreich

26. Okt 2025 – The O2, London, Vereinigtes Königreich

28. Okt 2025 – OVO Hydro, Glasgow, Schottland

Ticketverkauf startet am 27. Februar

Wer dieses besondere Konzert nicht verpassen will, sollte sich den 27. Februar 2025 vormerken. An diesem Tag startet der Vorverkauf für das Stuttgart-Konzert unter stuttgart-live.de. Es wird empfohlen, sich die Tickets frühzeitig zu sichern, da die Nachfrage nach dieser Jubiläumstour groß sein dürfte. Ab dem 28. Februar um 10:00 Uhr sind die Tickets auch via Eventim erhältlich.