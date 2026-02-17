Ein lautes Geräusch ertönt am späten Montagabend in Ditzingen und schreckt Anwohner auf. Kurz darauf werden an einem VW Polo Unfallspuren bemerkt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein lauter Knall hat ein Zeuge am Montagabend gegen 22.40 Uhr in der Ditzenbrunner Straße in Ditzingen erschreckt. Unmittelbar nach dem Geräusch beobachtete der Mann einen blauen Mercedes SLK, der sich in Fahrtrichtung Ortsmitte entfernte. Vermutlich dürfte der Knall durch einen Unfall entstanden sein. An einem geparkten VW Polo wurde ein Schaden von rund 2500 Euro festgestellt.

 

Kurz darauf meldete ein weiterer Zeuge einen unbeleuchteten, dunklen Mercedes auf der Kreisstraße 1656 in Fahrtrichtung Schöckingen, wobei ein möglicher Zusammenhang mit der vorangegangenen Unfallflucht derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen ist.

Das Polizeirevier Ditzingen bittet Personen, die weitere Angaben zu dem Vorfall oder dem unbeleuchteten Fahrzeug machen können, sich unter Telefon 0 71 56 / 4 35 20 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.