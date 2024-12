Der Gemeinderat verabschiedet einstimmig den Haushalt der Stadt Ditzingen. Der Protest von Eltern vor der Sitzung blieb erfolglos, aber nicht ungehört. In der Sitzung wurde ein Generationswechsel vollzogen.

Franziska Kleiner 19.12.2024 - 06:24 Uhr

Ohne Worte. Am Ende der letzten Gemeinderatssitzung im Jahr war am Dienstag ein irritiertes Schweigen unter den Ditzinger Stadträten wahrnehmbar. Nur für einen kurzen Moment, aber lang genug, um sich eines erzwungenen Bruchs bewusst zu werden: Mit dem Ausscheiden von Dieter Schnabel aus dem Gemeinderat wurde auch eine Tradition beendet. Der bis dato dienstälteste Gemeinderat war im Juni nach mehr als viereinhalb Jahrzehnten nicht mehr in das Gremium gewählt worden. Er hatte all die Jahre zuvor stellvertretend für den Rat am Jahresende gesprochen. Der Kopf der Unabhängigen Bürger war vor wenigen Wochen verstorben – was den Moment der Stille nur eindrücklicher machte. Würde der Gemeinderat wirklich ohne Worte des Rückblicks die öffentliche Sitzung zu Ende gehen lassen?