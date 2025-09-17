Eltern müssen tiefer in die Tasche greifen, wenn ihre Kinder in der Kindertagesstätte oder in der Schule zu Mittag essen.
17.09.2025 - 18:22 Uhr
Ein gesundes, ausgewogenes Mittagessen stärkt die Kinder in einem Hort beziehungsweise in einer Ganztagsschule – zumal wenn es in der Gemeinschaft erfolgt. Dessen sind sich die Stadträte wohl bewusst. Doch obwohl die Ditzinger Kommunalpolitiker grundsätzlich für ein ebenso günstiges wie gesundes Essen plädierten, haben sie sich jetzt dem Verwaltungsvorschlag angeschlossen – und die Gebühren erhöht. Die höheren Preise gelten seit diesem Monat, also vom neuen Schuljahr an.