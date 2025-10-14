Nichts geht mehr: Wer im Berufsverkehr dieser Tage zwischen Leonberg, Gerlingen und Ditzingen unterwegs ist, muss im Zweifel viel Zeit mitbringen.
Eigentlich hätten die Bauarbeiten bereits beendet sein sollen. Doch die Strecke zwischen Gerlingen und Leonberg ist nach wie vor gesperrt. Wie das Landratsamt mitteilt, werden die Arbeiten später beendet als geplant. „Die Fertigstellung der Baustelle in Gerlingen verschiebt sich um zwei Wochen“, teilt die Behörde mit. Mit dem Ende der Baustelle ist damit erst Ende Oktober zu rechnen. Im November soll dann die Straße zwischen Leonberg und Gerlingen wieder befahrbar sein. Grund für die Verzögerung seien Wasserleitungsarbeiten der Stadt und zusätzliche Leerohrverlegungen für den Energieversorger Netze BW.