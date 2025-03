Bei einer Großübung bilden sich zwei Tage lang 150 Kinder und Jugendliche in Erster Hilfe fort. Am Sonntag zeigen sie, wie sie im Ernstfall helfen können.

Franziska Kleiner 23.03.2025 - 14:45 Uhr

150 Kinder und Jugendliche sowie 40 Helfende aus der Johanniter- und Malteser-Jugend in Baden-Württemberg und den Schulsanitätsdiensten beider Organisationen haben sich am Wochenende in der Ditzinger Realschule in Erster Hilfe fortgebildet. In Workshops lernten die Jüngsten spielerisch, wie sie bei Sportverletzungen helfen können, die Älteren erhielten Einblicke in den Katastrophenschutz, in die Rettungshundearbeit und die Grundlagen der Notfallmedizin. Am Sonntag, 23. März stellten sie dann ihre Erste-Hilfe-Fähigkeiten in realistischen Unfall-Szenarien unter Beweis. Bei der Johanniter-Jugend engagieren sich in Baden-Württemberg rund 600 Kinder und Jugendliche, bei der Malteser-Jugend 260. Sie sind aktiv in Kinder- und Jugendgruppen und im Schulsanitätsdienst. Wenn sich in der Schule zum Beispiel ein Schüler beim Sportunterricht verletzt, leitet das Team des Schulsanitätsdienstes Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und ruft bei Bedarf den Rettungsdienst. Sowohl die Johanniter als auch die Malteser wurden in den 1950er-Jahren gegründet und sind bundesweit tätig. Beide unterhalten eigene Jugendorganisationen.