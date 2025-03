Die Sonne lacht vom blauen Himmel, die Temperaturen steigen auf angenehme Werte – einem Aufenthalt im Freien steht also nichts im Weg. Passend dazu laden Einzelhändler und Marktbeschicker in Ditzingen und Korntal-Münchingen zum Schauen, Kaufen und Verweilen ein.

In Ditzingen findet an diesem Samstag, 22. März, ein besonderer Wochenmarkt statt: Unter dem Motto „Frühlingserwachen“ erwarte die Besucher auf dem Marktplatz ein „Markterlebnis für alle Sinne“, so die Organisatoren. In der Zeit von 7.30 bis 12 Uhr bieten die Händler des Wochenmarkts wie gewohnt frische, regionale und hochwertige Produkte an. Doch an diesem Markttag soll es darüber hinaus saisonale Spezialitäten geben, sowie in frühlingshafter Atmosphäreeine musikalische Unterhaltung dargeboten werden. Von 10 bis 12 Uhr spielt die Band Blechdurscht. Der besondere Wochenmarkt ist Teil einer neuen Veranstaltungsreihe, mit der Marktamt, Stadtmarketing und Aktive Wirtschaft Ditzingen (AWD) den Markt weiter beleben und in den Fokus rücken wollen. Nach dem „Frühlingserwachen“ sollen im Verlauf des Jahres mit „Sommerlust“, „Herbstlichtern“ und „Winterglanz“drei weitere Aktionstage folgen.

Die Nachbarn planen mehrere Aktionsmonate

In Korntal-Münchingen wiederum will die Wirtschaftsförderung der Stadt in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Gewerbe- und Handelsverein den Frühling in Schwung bringen. Dort sind die Bürger in den kommenden Tagen und Wochen dazu eingeladen, im Rahmen der Aktion „Frühlingserwachen“ den lokalen Einzelhandel zu entdecken. An der Aktion beteiligen sich etliche Geschäfte in der gesamten Stadt. Verlost werden Einkaufsgutscheine und die Teilnehmer erhalten kleine Geschenke. Bedingung für eine Teilnahme ist eine Mindestanzahl von Einkäufen in mehreren Geschäften im Aktionsmonat und die Zusendung der Sammelkarte ans Rathaus. Wer sowohl in Münchingen als auch in Korntal für den Mindestwert einkauft, soll ein Extralos für die Jubiläumsverlosung zum Stadtjubiläum „50 Jahre Korntal-Münchingen“ erhalten.