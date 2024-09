Den Autoverkehr in der Ortsmitte reduzieren, die Lebensqualität erhöhen, das ist das Ziel vieler Kommunen. Dafür soll der Fahrradverkehr gestärkt werden. Doch das ist mühsam, wie Beispiele zeigen.

Franziska Kleiner 23.09.2024 - 14:27 Uhr

Das spätsommerliche Wochenende lockte alle noch einmal raus: Spaziergänger, Radfahrer, Autofahrer. Sie genossen die Sonnenstrahlen. Und doch waren da die Situationen, die in den Städten Tag für Tag bei allen Verkehrsteilnehmern für Verdruss sorgen: Radfahrer strampeln wie in Gerlingen in Ermangelung eines Radwegs mitten auf der Straße den Berg hoch. Und Autofahrer reihen sich hinter ihnen, geduldig wartend oder auch ungehalten hupend, bis sich die Gelegenheit zum Überholen bietet. Radfahren in der Stadt – das ist für alle Verkehrsteilnehmer kein Vergnügen.