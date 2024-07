Gefahrenkarten sollen Folgen eines Unwetters minimieren. Ein Projekt der Glemsanrainer ist nun aktualisiert – und erneut Vorreiter im Land.

Franziska Kleiner 17.07.2024 - 05:25 Uhr

Oft habe er es schon gesagt, so André Assmann. Doch das richtige Verhalten während eines Unwetters habe sich noch nicht überall rumgesprochen. „Nicht in den Keller gehen, nicht in die Unterführung und auch nicht im Auto bleiben.“ Die Warnhinweise, die der Vertreter des Heidelberger Fachbüros Geomer am Dienstag in der Ditzinger Stadthalle nannte, waren in diesem Moment grundsätzlicher Natur – es war ein schöner Sommertag. Vertreter von acht Kommunen waren gekommen anlässlich der Aktualisierung der Starkregengefahrenkarten. Sie waren in der Folge eines verheerenden Unwetters im Jahr 2010 interkommunal initiiert worden.