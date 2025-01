Wie lässt sich die Verkehrswende schaffen? Wie lassen sich Schadstoffemissionen reduzieren? Wie lassen sich in der Stadt Alternativen zum Auto populär machen? Regiorad scheint das nicht zu gelingen – und darin sehen viele Kommunen ein Problem.

Franziska Kleiner 08.01.2025 - 11:02 Uhr

Wie lassen sich Schadstoffemissionen reduzieren? Wie lassen sich in der Stadt Alternativen zum Auto populär gestalten? Den Fuß- und Radverkehr zu stärken wird in den Kommunen als eine Option betrachtet, neben der Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs, also dem Angebot von Bus und Bahn. Ditzingen etwa wird sich in diesem Jahr damit befassen, dass die Stadt an das Stadtbahnnetz angeschlossen wird. Zunächst wird die baurechtliche Genehmigung bis ins Gewerbegebiet, zu Trumpf und Thales, eingeholt.