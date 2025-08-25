Der Wirt war von heute auf morgen weg, die Gastroräume unterhalb des Rathauses von Ditzingen standen seitdem leer. Jetzt gibt es neue Ideen.
Ratskeller. Allein das Wort hat immer noch einen Wohlklang. Es schwingen Tradition und der Gedanke an gutbürgerliches Essen mit. Doch das Restaurant in der Ditzinger Ortsmitte ist seit wenigen Jahren geschlossen. Kurz vor der Sommerpause hatte sich nun der Gemeinderat mit der Zukunft des Ratskellers befasst. Wo sich bisher Gastronomie befand, soll ein flexibel nutz- und buchbarer Raum für Vereine und bürgerschaftlich Engagierte entstehen, für Ditzinger Bürger ebenso wie die Verwaltung. Läuft alles nach Plan, werden die Räume in den ersten Monaten 2026 für rund 37 000 Euro hergerichtet.