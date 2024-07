Leise Kritik am geplanten Gewerbeschwerpunkt

Einige Kommunen beteiligen sich am geplanten interkommunalen Gewerbegebiet. So auch Ditzingen. Doch nicht alle begrüßen das Vorhaben.

Franziska Kleiner 22.07.2024 - 14:55 Uhr

Gewerbeflächen sind knapp in der Region Stuttgart und damit auch in jeder einzelnen Kommune. So lässt sich auch die Situation im südlichen Landkreis Ludwigsburg beschreiben. Die Stadt Ditzingen hat daraus Konsequenzen gezogen – und sich auf Schwieberdinger Gemarkung im geplanten Gewerbegebiet Laiblinger Weg eingebracht.