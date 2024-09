Am Donnerstagmorgen nimmt die Polizei in Ditzingen vier Tatverdächtige fest, die ein Auto gestohlen haben sollen und damit vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sind.

Chiara Sterk 19.09.2024 - 16:56 Uhr

Vier Jugendliche haben sich am Donnerstagmorgen in einem wohl gestohlenen Pkw eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. In Ditzingen sind sie festgenommen worden. Auf der Flucht sollen die vier Tatverdächtigen zwischen 13 und 15 Jahren außerdem in einen Unfall verwickelt gewesen sein. Wie die Polizei mitteilt, sind die Jugendlichen im Molchweg in Stuttgart-Weilimdorf erstmals beobachtet worden, als sie gegen 7.45 Uhr in einem Opel Astra ohne Kennzeichen unterwegs waren.