Zwei Somalier geraten in einer Flüchtlingsunterkunft in Ditzingen aneinander. Am Ende ist einer der beiden tot. Die Kripo ermittelt.

Zwei Männer sind in einer Asylunterkunft im Ditzinger Teilort Hirschlanden derart in Streit geraten, dass am Ende der eine den anderen ersticht.

Landsmänner geraten aneinander

Wie die Polizei mitteilt, waren ein 40-jähriger Somalier und sein 28-jähriger Landsmann am Freitagabend in Streit geraten. Die beiden Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Schulstraße hatten gegen 21.15 Uhr zunächst einen verbalen Streit, der im weiteren Verlauf in eine handgreifliche Auseinandersetzung mündete. Der 40-Jährige stach dabei mit einem Messer mehrmals auf den 12 Jahre jüngeren Mann ein. Der 28-Jährige wurde durch die Messerstiche so schwer verletzt, dass er laut der Polizei noch am Tatort starb. Die inzwischen informierten Polizeibeamten nahmen den Verdächtigen unmittelbar nach der Tat vorläufig fest.

Lesen Sie auch

Der 40 Jahre alte Somalier wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstag einer Haftrichterin vorgeführt. Die Richterin erließ Haftbefehl wegen dem dringenden Verdacht des Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 40-jährigen Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ermittelt werden soll vor allem der Grund der Auseinandersetzung.