Ditzingen und Weil der Stadt Was ist das richtige Mittel gegen Elterntaxis?
Ein Erlass der Landesregierung soll es Kommunen leichter machen, sichere Zonen um Schulen herum einzurichten. Was Ditzingen, Leonberg und Weil der Stadt planen.
Schulen, Anwohnern und Kommunen sind sie ein Dorn im Auge: die so genannten Elterntaxis. Also Mütter und Väter, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, anstatt den Nachwuchs zu Fuß gehen zu lassen. Zwar gab es auch bisher schon Möglichkeiten für Kommunen und Schulen, das einzuschränken. Ein Erlass der Landesregierung von Ende August soll es jetzt leichter machen, Schulzonen und Schulstraßen einzurichten. Wie sieht es damit aus in Leonberg, Ditzingen und Weil der Stadt? Wir haben uns umgehört.