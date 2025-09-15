Ditzingen und Weil der Stadt: Was ist das richtige Mittel gegen Elterntaxis?

Schulen, Anwohnern und Kommunen sind sie ein Dorn im Auge: die so genannten Elterntaxis. Also Mütter und Väter, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, anstatt den Nachwuchs zu Fuß gehen zu lassen. Zwar gab es auch bisher schon Möglichkeiten für Kommunen und Schulen, das einzuschränken. Ein Erlass der Landesregierung von Ende August soll es jetzt leichter machen, Schulzonen und Schulstraßen einzurichten. Wie sieht es damit aus in Leonberg, Ditzingen und Weil der Stadt? Wir haben uns umgehört.

Probleme mit Elterntaxis gibt es in allen drei Städten, je nach Schule aber unterschiedlich stark ausgeprägt. Entsprechend froh ist man in den Rathäusern, mit der Einrichtung von Schulstraßen oder Schulzonen noch ein weiteres Werkzeug an die Hand zu bekommen.

Ditzingen hat zwei Schulen im Blick

„Bisher fehlte der Verwaltung der rechtliche Handlungsspielraum“, sagt etwa Saskia Lauser, stellvertretende Leiterin des Weiler Bürger- und Ordnungsamtes. Nun gebe es erstmals wichtige Rahmenbedingungen. „Der Ansatz der Landesregierung ist ein Zuspruch für die Arbeit der kommunalen Verwaltung“, heißt es aus dem Leonberger Rathaus.

Alle Stadtverwaltungen wollen die Verkehrssituationen an ihren Schulen nun auf die neuen Regelungen hin überprüfen. In Ditzingen hat man bereits zwei Einrichtungen konkret im Blick: die Theodor-Heuglin-Schule im Stadtteil Hirschlanden sowie die neue Doris-Leibinger-Schule in der Kernstadt. Diese entsteht aus dem Zusammenschluss von drei Einrichtungen: der Konrad-Kocher- und der Wilhemschule, zu einem späteren Zeitpunkt zieht noch das Sonderpädagogische Bildungszentrum ein.

Die neue Schule hat damit ein besonders großes Einzugsgebiet. Das dies zu besonders vielen Elterntaxis führen könnte, wurde bereits während der Planung und erneut nach Baubeginn in der Stadt diskutiert. Als Vorsichtsmaßnahme wurde bereits eine „Elterntaxi-Haltestelle“ am Parkplatz der Stadthalle eingerichtet. Die Kinder laufen von dort noch 500 Meter bis zur Schule. Pflicht ist das aber nicht. Zudem gibt es wie für jede Schule einen Schulwegplan, der an die Eltern verschickt wird, aber auch im Amtsblatt und auf der städtischen Homepage zu finden ist.

„Mit diesen Maßnahmen verfolgt die Stadt das Ziel, Kinder und Eltern zu motivieren, den Schulweg nach Möglichkeit ohne Pkw zurückzulegen, und zugleich einen sicheren Weg zur Schule deutlich sichtbar zu machen“, sagt Michael Geyer, Pressesprecher der Stadt. Eine autofreie Zone beziehungsweise nur beschränkte Zufahrt könnten vielleicht dazu kommen.

Wenig Erfolg trotz Kontrollen

„An der Doris-Leibinger-Schule wird untersucht, in welchem Umfang sich temporäre Schulstraßen mithilfe des aktuellen Erlasses einrichten lassen und welche praktischen Auswirkungen auf die Anwohnerschaft zu erwarten sind“, erklärt Geyer. ﻿Zu klären sei noch, welche Zeiträume sich für temporäre Schulstraßen oder -zonen eigneten, wie Anwohner oder geschäftlicher Verkehr berücksichtigt werden können und wie die Maßnahmen kontrolliert werden.

In Hirschlanden etwa sei ein Parkverbot an der Wendefläche vor der Theodor-Heuglin-Schule eingerichtet und auch von Ordnungsamt und Polizei kontrolliert worden. „Diese Maßnahmen konnten bisher jedoch noch nicht die beabsichtigten Effekte erzielen“, berichtet der Ditzinger Pressesprecher. Auch hier prüfe man nun, inwiefern die neuen Erlassregelungen eingesetzt werden könnten. Auch die Einrichtung einer „Elterntaxi-Haltestelle“ werde geprüft.

Noch wird fleißig gebaut an der neuen Doris-Leibinger-Grundschule in Ditzingen. Foto: Simon Granville

Besonders viel Verkehr gibt es in Weil der Stadt rings um das Schulzentrum an der Jahnstraße, wo sich die Realschule und die Heinrich-Steinhöwel-Schule befinden. Hier wurde seitens der Stadt eine Fahrradstraße eingerichtet, zudem an der Würmtalschule im Stadtteil Merklingen eine Hol- und Bringzone. „Die Wirkung dieser Maßnahmen wird aktuell beobachtet und ausgewertet, bevor weitere Schritte wie die Einrichtung von Schulstraßen geprüft werden“, sagt Saskia Lauser von der Weiler Stadtverwaltung.

Eine Fahrradstraße war einst auch an der Mörikeschule im Leonberger Stadtteil Eltingen geplant gewesen, aber letztlich im Gemeinderat gescheitert. Ob es dort oder an anderer Stelle nun zu einer Schulstraße oder -zone kommen wird? Die Verwaltung antwortet auf unsere Anfrage nur allgemein auf die Stadt bezogen. „Das Referat für innovative Mobilität wird den Erlass aufgreifen und die Möglichkeiten in Leonberg prüfen“, sagt Stadtsprecherin Leila Fendrich. In der Kürze der Zeit könne es noch kein Konzept geben.

„Für Kinder und Jugendliche ist es gut, ihre Umgebung auf eigenen Beinen zu erkunden“, hatte Verkehrsminister Winfried Hermann bei der Bekanntgabe der neuen Regelungen gesagt. Der Weg zur Schule sei ein wichtiger Schritt zu mehr Selbstständigkeit und Sicherheit im Straßenverkehr.

Neue Regelung

Schulstraße

Bei Schulstraßen, so definiert es das baden-württembergische Verkehrsministerium, werden ein oder mehrere Straßenabschnitte im direkten Schulumfeld für einen begrenzten Zeitraum – zum Schulbeginn und zum Schulende – für den motorisierten Verkehr gesperrt. Ausnahmen, etwa für Anwohnerinnen und Anwohner oder Menschen mit Behinderungen, sind möglich.

Schulzone

Bei Schulzonen wird die Straße dauerhaft für Kraftfahrzeuge gesperrt, etwa wenn eine Straße nur für die Schule benötigt wird, aber die Durchfahrt auch als Abkürzung von Autofahrern genutzt wurde. Die Straßen können zudem entsprechend umgestaltet werden: als Begegnungsorte für Jung und Alt, zum Spielen und Vernetzen.