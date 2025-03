Die Ditzinger Stadträte haben sich mit der Frage befasst, wie sie die Kommune vor Amoktaten und terroristischen Angriffen schützen können.

Franziska Kleiner 25.03.2025 - 11:35 Uhr

Die Verwaltung soll mobile Elemente für den Zufahrtsschutz mieten, um Veranstaltungen im öffentlichen Raum in diesem Jahr abzusichern. So lautet die Empfehlung des Finanzausschusses an den Gemeinderat. Dieser muss kommende Woche entscheiden, wie sich die Kommune fortan vor Amoktaten und Terrorakten schützt. Gleichwohl warnte Oberbürgermeister Michael Makurath (parteilos) davor zu glauben, einen hundertprozentigen Schutz finden und auch umsetzen zu können. „Den gibt es natürlich nicht.“