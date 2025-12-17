Die Stadt investiert wie lange nicht und macht zugleich massiv Schulen. Nur einem glücklichen Umstand ist zu verdanken, dass der Haushalt für 2026 genehmigungsfähig ist.
Die Haushaltsreden aller Fraktionen im Ditzinger Gemeinderat hatten am Dienstag eines gemeinsam: sie enthielten die Ankündigung eines massiven Sparprogramms im kommenden Jahr. Wie das konkret aussehen wird, wird sich im nächsten halben Jahr zeigen. Klar ist aber jetzt schon: Es wird spürbar sein für die Bürger und es wird aller Voraussicht nach auch die Strukturen im Ort verändern: Wird es künftig in allen Teilorten eine Bibliothek geben und eine Ortsverwaltung? Das sind nur zwei Möglichkeiten, die die Räte, begleitet von einem externen Büro, diskutieren werden.