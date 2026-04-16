 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Das beliebte Familienfest für einen guten Zweck naht

Ditzinger Lebenslauf Das beliebte Familienfest für einen guten Zweck naht

Ditzinger Lebenslauf: Das beliebte Familienfest für einen guten Zweck naht
1
Voriges Jahr haben beim Ditzinger Lebenslauf 3659 Teilnehmende insgesamt 73 240 Kilometer erreicht, davon waren mehr als 3000 Personen (auch) beim Präsenzlauf dabei. Foto: Simon Granville

Rennen, joggen, walken, spazieren: Am 26. April ist in der Glemsaue in Ditzingen der Einsatz von Jung und Alt gefragt. Der Erlös des Lebenslaufs kommt Menschen mit Mukoviszidose zugute.

Leonberg: Stefanie Köhler (koe)

Es ist April, und seit 28 Jahren ist jeden April: der Ditzinger Lebenslauf. Es ist der bundesweit größte Spendenlauf zugunsten von Menschen mit Mukoviszidose, einer seltenen, nicht heilbaren Stoffwechselkrankheit. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. „Die zwei Wochen vorher sind immer spannend“, sagt Jana Maierhofer, die Projektleiterin der Regionalgruppe Ludwigsburg-Heilbronn des Vereins Mukoviszidose: Hier würden Baustellen auffallen, da stehe plötzlich eine Tischtennisplatte – wo sich am 26. April in der Glemsaue wieder Tausende Menschen treffen. „Wir sind und bleiben flexibel“, sagt Jana Maierhofer.

 

Dagegen bleibt rund um den Lebenslauf alles gleich. Lediglich spielen am Sonntag zwei neue Bands. Wer beim Präsenzlauf mit definierter Strecke rund um das Ditzinger Schulzentrum in der Glemsaue nicht dabei sein kann oder will, kann trotzdem rennen, joggen, walken oder spazieren, sogar am anderen Ende der Welt: Denn die Benefizveranstaltung findet nach wie vor in hybrider Form statt. Von diesem Freitag an ist die interaktive Teilnahme möglich. Egal wie, egal wo: Die Teilnehmenden suchen sich einen Sponsor, der für jeden gelaufenen Kilometer einen Festbetrag an den Mukoviszidose-Verein überweist – und los geht’s.

Familienfestcharakter im Fokus: Ditzinger Lebenslauf bleibt in der Glemsaue

Voriges Jahr kamen 173 000 Euro an Spenden zusammen. 3659 Teilnehmende haben insgesamt 73 240 Kilometer erreicht, davon waren mehr als 3000 Personen (auch) beim Präsenzlauf dabei. „Wir sind mit der Streckenführung limitiert“, stellt das Orgateam um Jana Maierhofer regelmäßig fest. Weil das Ziel der Läuferinnen und Läufer – hier sind vor allem die Kindergruppen im Blick – der Festplatz sein soll, sei es aber schwierig, die Laufstrecke nach außerhalb der Glemsaue zu verlegen.

Beim Lebenslauf, betont Jana Maierhofer, stünden der Charakter als Familienfest und das Miteinander im Vordergrund. „Veränderungen müssen wohlüberlegt sein.“ Gleichwohl seien überfüllte Wege ungut: Manche Teilnehmende wollen viel und/oder schnell Strecke zurücklegen.

Beim Ditzinger Lebenslauf ist auch für Essen und Getränke gesorgt. Foto: Simon Granville

Trotz der schwierigen Zeiten mit allerorten steigenden Preisen ist Jana Maierhofer zuversichtlich, dass die Menschen erneut spendenbereit sind, zumal keine hohen Summen pro Person nötig sind. „Es spendet jeder nur ein bisschen etwas.“ Das sei schon der Gedanke des Initiators des Lebenslaufs, Manfred Schröder, gewesen, der im November 2019 überraschend gestorben ist. „Wir sehen positiv auf dieses Jahr“, sagt Jana Maierhofer – auch deshalb, weil es einen neuen Großsponsor gibt.

Unternehmen unterstützen Ditzinger Lebenslauf großzügig

Neben dem Rüstungskonzern Thales sitzt nun auch der Technologiekonzern Hitachi als Veranstaltungspartner mit im Boot. Beide Unternehmen würden bereits vor dem Lauf Geld spenden und obendrein zwei große Läufergruppen stellen. „Das ist Gold wert“, sagt Jana Maierhofer. Es sei ein Glück, „dass wir bei den Mitarbeitern von Unternehmen so etabliert sind“.

Unsere Empfehlung für Sie

Ditzinger Lebenslauf: Er läuft Marathon – mit Holz auf den Schultern

Ditzinger Lebenslauf Er läuft Marathon – mit Holz auf den Schultern

Der Baumstammläufer André Schiele ist auch beim 27. Ditzinger Lebenslauf zugunsten von Menschen mit Mukoviszidose wieder dabei.

Ohnehin ist die Liste der helfenden Unternehmen traditionell lang. Hinsichtlich der Verpflegung etwa: Maultaschen und Gnocchipfanne gibt es vom Hersteller Bürger, Würste von der Metzgerei Leutz, Brötchen von der Bäckerei Montagnese. Der Caterer Aramark spendiert Kartoffelsalat, die Hausbrauerei Wichtel Bier. Dachtler’s Getränkeparadies und Teinacher sorgen für Getränke, und Perma-Trade stellt den Trinkbrunnen. „Wir haben eine große Verantwortung“, sagt Jana Maierhofer angesichts der Dimension des Ditzinger Lebenslaufs über die Notwendigkeit, hohe Spendengelder zu sammeln.

Diese kommen verschiedenen Projekte zugute: Finanziert werden Arztstellen am Klinikum Stuttgart und am Robert-Bosch-Krankenhaus. Geld fließt auch in Unterstützungsfonds, dank denen zum Beispiel Hilfsmittel gekauft werden, die sich Patienten nicht leisten können. Investiert wird in die Physiotherapie, die psychologische Betreuung und die Rehaklinik Tannheim. Auch die Forschung profitiert. „Ein richtiges Medikament bietet wahnsinnige Möglichkeiten“, sagt Jana Maierhofer. So wurde im Jahr 2020 ein neues, vielversprechendes Medikament genehmigt, das für mehr als vier Fünftel der Patienten wirksam sein soll.

Ehrenamtliche Power: mehr als 200 Helfer beim Ditzinger Lebenslauf

Mehr als 200 helfende Hände sind am 26. April im Einsatz, eingeteilt in mehr als 350 Schichten beziehungsweise Positionen. Manche Ehrenamtliche sind schon von Anfang an dabei. Andere, auch ganz junge, sind neu hinzugekommen oder in andere Aufgabenbereiche gewechselt.

Spontane Läufer sind beim Präsenzlauf in der Glemsaue willkommen. Gleichwohl hoffen die Veranstalter auf möglichst viele Anmeldungen gerade großer Laufgruppen vorab – der Planung wegen.

Unsere Empfehlung für Sie

Ditzinger Lebenslauf: Die Diagnose Mukoviszidose bleibt ein Schock

Ditzinger Lebenslauf Die Diagnose Mukoviszidose bleibt ein Schock

Am Sonntag, 6. April, ist Ditzinger Lebenslauf zugunsten von an Mukoviszidose Erkrankten. Die statistische Lebenserwartung für Patienten liegt inzwischen bei 67. Das ist – bei aller Dramatik – nicht allein für betroffene Eltern eine Erleichterung.

Interaktive Läufer in Ditzingen müssen dieses Jahr auf die stadtweiten Checkpoints in Form eines Banners verzichten. Sie konnten bislang angelaufen werden, um sich davor zu fotografieren. Damit war eine Art Sammeljagd möglich. Aufgestellt hatte der Bauhof die Banner; aufgrund der angespannten Haushaltssituation der Stadt gehen die Veranstalter diesmal ohne ins Rennen.

Die Mukoviszidose und der Lebenslauf

Krankheit
Mukoviszidose, auch Zystische Fibrose (CF) genannt, ist eine unheilbare und vererbbare Stoffwechselerkrankung. Dabei werden lebenswichtige Organe wie Lunge und Darm durch zähen Schleim verstopft. Patienten müssen durch tägliche Therapie das Sekret entfernen. Ihre Lebenserwartung ist stark verkürzt. Ursache der Mukoviszidose ist eine Genveränderung, weshalb sie nicht geheilt werden kann. Entscheidend für die Lebensdauer ist ein früher Therapiebeginn.

Hilfen
In Deutschland leben bis zu 8000 Patienten mit Mukoviszidose, sie gehört deshalb zu den seltenen Erkrankungen. Chronisch kranken Menschen ist nicht nur durch medizinische Forschung, etwa die Entwicklung neuer Medikamente, geholfen. Im Alltag mangelt es auch an der Finanzierung der Hilfen, etwa spezialisierter Physiotherapeuten. Mit dem Ditzinger Lebenslauf werden Spenden generiert, mit denen einzelne Projekte gefördert werden.

Laufen
Weitere Informationen zum Ditzinger Lebenslauf, der am 26. April in Präsenz in der Glemsaue stattfindet, die Möglichkeit zur Anmeldung und das Programm gibt es im Internet auf: www.ditzinger-lebenslauf.de.

Weitere Themen

Ditzinger Lebenslauf: Das beliebte Familienfest für einen guten Zweck naht

Ditzinger Lebenslauf Das beliebte Familienfest für einen guten Zweck naht

Rennen, joggen, walken, spazieren: Am 26. April ist in der Glemsaue in Ditzingen der Einsatz von Jung und Alt gefragt. Der Erlös des Lebenslaufs kommt Menschen mit Mukoviszidose zugute.
Von Stefanie Köhler
Abi-Motivationsplakate: Viel Liebe am Bauzaun – die schönsten Abi-Plakate am größten Gymi im Land

Abi-Motivationsplakate Viel Liebe am Bauzaun – die schönsten Abi-Plakate am größten Gymi im Land

Am Freitag beginnt das Abi. An vielen Orten helfen sogenannte Motivationsplakate den Abiturienten durch die Prüfungszeit. Warum diese Tradition am FSG Marbach mehr ist als nur Deko.
Von Emanuel Hege
Landkreis Ludwigsburg: Internes Video: Landratsamt plant weitere fünf Millionen am Personal zu sparen

Landkreis Ludwigsburg Internes Video: Landratsamt plant weitere fünf Millionen am Personal zu sparen

Ein Video im Intranet des Landratsamt Ludwigsburg beunruhigt Beschäftigte. Es soll erneut am Personal gespart werden – auch, um die Kommunen nicht weiter zu belasten.
Von Anna-Sophie Kächele
Kornwestheim: Mit Matcha, Brunch und Kuchen – Neues Café will Bahnhofsplatz beleben

Kornwestheim Mit Matcha, Brunch und Kuchen – Neues Café will Bahnhofsplatz beleben

In Kornwestheim hat in einer bisher schwierigen Location ein neues Café eröffnet. Angebot und Konzept überzeugen und die Betreiber wollen eine Marktlücke schließen.
Von Frank Ruppert
Filtrationsexperte aus Ludwigsburg: Mann+Hummel verlagert Produktion aus Speyer – Profitiert Ludwigsburg?

Filtrationsexperte aus Ludwigsburg Mann+Hummel verlagert Produktion aus Speyer – Profitiert Ludwigsburg?

Der Filtrationsexperte reagiert auf die schwachen Wirtschaftsbedingungen in Europa: Die Produktion aus Speyer zieht ab.
Von Anna-Sophie Kächele
Kornwestheim: Zu spät informiert? Kritik an der AVL wegen Wertstoffhof-Umbau

Kornwestheim Zu spät informiert? Kritik an der AVL wegen Wertstoffhof-Umbau

Seit Anfang der Woche ist der Wertstoffhof in Kornwestheim wegen Umbaus geschlossen. Nutzer kritisieren, dass dies zu spät kommuniziert wurde. Das sagen Stadt und Kreis.
Von Frank Ruppert
Vaihingen an der Enz: Geldbeutel aus Tasche gestohlen – Seniorinnen verfolgen Diebe

Vaihingen an der Enz Geldbeutel aus Tasche gestohlen – Seniorinnen verfolgen Diebe

Einer Spaziergängerin wird in Vaihingen an der Enz der Geldbeutel gestohlen. Das lassen die Seniorin und ihre Begleiterin nicht auf sich sitzen. Sie drohen den Männern mit der Polizei.
Von Julia Amrhein
Raserprozess Ludwigsburg: Zwei Ludwigsburger Raser legen Revision ein – der dritte nicht

Raserprozess Ludwigsburg Zwei Ludwigsburger Raser legen Revision ein – der dritte nicht

Im Ludwigsburger Raserprozess ist das Urteil noch nicht rechtskräftig: Die Hauptangeklagten haben offiziell Revision eingelegt. Eine Prüfung dauert erfahrungsgemäß mehrere Monate.
Von Emanuel Hege
Unfall in Markgröningen: Senior gerät in den Gegenverkehrt und rammt Rettungswagen

Unfall in Markgröningen Senior gerät in den Gegenverkehrt und rammt Rettungswagen

Ein 73-Jähriger ist in Markgröningen mehrfach auf der falschen Seite an einer Verkehrsinsel vorbeigefahren. Dabei kommt ihm allerdings ein Rettungswagen entgegen.
Von Julia Amrhein
Angebot endet Ende April: Jähes Aus – Süwag zieht E-Roller aus Region Ludwigsburg ab

Angebot endet Ende April Jähes Aus – Süwag zieht E-Roller aus Region Ludwigsburg ab

Bereits Ende April ist Schluss: Die E-Leihroller der Süwag werden in und um Ludwigsburg nicht mehr fahren. Ein Baustein der Mobilität verschwindet.
Von Oliver von Schaewen
Weitere Artikel zu Ditzingen Krankheit Bürger
 
 