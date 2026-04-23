Ditzinger Lebenslauf Wie die KI auch Mukoviszidose-Patienten hilft
Künstliche Intelligenz entlastet Ärzte und präzisiert Diagnosen: Was als kleine Idee begonnen hat, ist inzwischen ein solides Hilfsmittel, um Menschen mit Mukoviszidose zu helfen.
Künstliche Intelligenz entlastet Ärzte und präzisiert Diagnosen: Was als kleine Idee begonnen hat, ist inzwischen ein solides Hilfsmittel, um Menschen mit Mukoviszidose zu helfen.
Eine KI, die in der Medizin halluziniert? Das wäre denkbar schlecht, wenn es um das Wohl der Patienten geht. Und doch kommt die KI, die Künstliche Intelligenz, dort zum Einsatz. Dass sie halluziniert, ist aber ausgeschlossen: KI kommt auf andere Weise zum Einsatz – und auch dann hat immer ein Mediziner den letzten Blick drauf.