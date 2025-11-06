Ditzinger Zuckerrüben für Südzucker: Riesige Maschinen ernten tonnenweise Rüben – und doch heißt eine „Maus“

Andreas Schmid ist zufrieden. „Die Menge ist in diesem Jahr sehr gut“, sagt der Ditzinger Landwirt und meint damit den Ertrag, den seine Zuckerrübenfelder in diesem Herbst abgeworfen haben. Dieser Tage hat ein Lohnunternehmer aus Sachsenheim mit dem Rübenroder vorbeigeschaut: Das ist ein imposantes landwirtschaftliches Fahrzeug, das die Rüben aus dem Boden holt und im Anschluss ganz automatisch per Förderband zu großen Haufen auftürmt – jene Haufen, die für den Landstrich zwischen Neckar und Enz im Herbst fast so charakteristisch sind wie übers Jahr gesehen Streuobstwiesen oder Trockenmauern.