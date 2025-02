Eine neue Studie zeigt: Zum ersten Mal seit 1994 stagniert der Anteil der Abgeordneten mit Migrationshintergrund im Bundestag. Das liegt vor allem an zwei Parteien.

Maximilian Kroh 27.02.2025 - 17:13 Uhr

Kassem Taher Saleh ist einer von fünf. Neben dem sächsischen Grünen-Politiker gibt es im neu gewählten Bundestag nur noch vier weitere Abgeordnete, die einen Migrationshintergrund haben und aus Wahlkreisen in Ostdeutschland ins Parlament eingezogen sind. Taher Saleh ist 1993 im Irak geboren und kam 2003 nach Deutschland. Dort ging er in Plauen zur Schule, studierte in Dresden und arbeitete als Bauingenieur, bevor er 2021 über die sächsische Landesliste in den Bundestag einzog. In diesem Jahr schaffte er es auf Landeslistenplatz zwei erneut ins Parlament.