Seit 1960 beginnen die Wahlen in dem winzigen Dorf Dixville Notch in New Hampshire um Mitternacht. 2020 gingen alle sechs Stimmen an Biden – jetzt sieht es anders aus.

Theresa Schäfer /AFP 05.11.2024 - 09:06 Uhr

„First in the Nation“ steht stolz auf dem handgeschriebenen Plakat, das die ersten sechs ausgezählten Stimmen dieser US-Wahl verkündet: Drei gehen in dieser Nacht an Kamala Harris, drei an Donald Trump. Wie es die Tradition will, hat das Mini-Dorf Dixville Notch in New Hampshire den Wahltag in Amerika eingeläutet. Wobei das streng genommen ja gar nicht mehr stimmt: Seit Wochen geben die Wählerinnen und Wähler in den USA ihre Stimme ab, „early voting“ macht es möglich.