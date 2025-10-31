DJ Dirk und die Kultdisco: Er legte einst in der größten Landdisco von Baden-Württemberg auf

Der Konferenzsaal im Schonacher Kurhaus sieht aus wie eine Mischung aus Western-Saloon und Schwarzwälder Kuhstall. Die Tanzfläche ist mit einem Holzgatter eingehegt. Dazwischen liegen Dielen, auf denen geschwoft werden kann. An der Decke dreht sich eine dicke Discokugel, eine Lichtorgel blitzt. Jetzt schiebt Dirk Pfersdorf den Regler nach oben. Zum Einstieg in den Abend spielt er „Garden Party“ der isländischen Formation Mezzoforte. Der Instrumentalsong mit dem einprägsamen Saxofonintro läuft im Radio, wenn die Gewinnzahlen des Wochenendes präsentiert werden. Vor 40 Jahren war er für DJ Dirk der Einstieg in einen heißen Discoabend im Waldpeter. Klar, dass er ihn wieder auflegt.