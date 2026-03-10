Sonne, Wärme, Strand, baden gehen – das dürften die meisten nach dem kalten Winter ersehnen. Doch immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen im Wasser. Dabei ist eines besonders auffällig.
München/Bad Nenndorf - Wer jung und männlich ist, lebt in der Badesaison besonders gefährlich: Im vergangenen Jahr sind in Deutschland zwar weniger Menschen bei Badeunfällen gestorben – aber gleichzeitig hat die Zahl der Todesfälle unter jungen Menschen im Alter bis 30 spürbar zugelegt. Gefährdet sind vor allem männliche Jugendliche und junge Männer.