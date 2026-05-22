DM im Fechten SVB-Musketier holt U15-Gold nach Böblingen
Lias Cheng gewinnt bei den deutschen Fecht-Meisterschaften Mannschafts-Gold in der Altersklasse U15. Zudem holen zwei Böblingerinnen im Team Bronze.
Lias Cheng gewinnt bei den deutschen Fecht-Meisterschaften Mannschafts-Gold in der Altersklasse U15. Zudem holen zwei Böblingerinnen im Team Bronze.
Schlag auf Schlag, Treffer auf Treffer geht es derzeit bei den SVB-Musketieren zu. Nach Alexander Urbans U13-Einzelgold holte nun auch U15-Degen-Ass Lias Cheng mit der Mannschaft „Württemberg“ einen weiteren DM-Titel nach Böblingen.