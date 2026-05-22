DM im Fechten: SVB-Musketier holt U15-Gold nach Böblingen

Schlag auf Schlag, Treffer auf Treffer geht es derzeit bei den SVB-Musketieren zu. Nach Alexander Urbans U13-Einzelgold holte nun auch U15-Degen-Ass Lias Cheng mit der Mannschaft „Württemberg“ einen weiteren DM-Titel nach Böblingen.

Im Einzel der männlichen U15 hatten sich neben Cheng auch die Böblinger Carl Moraw und David Goerdeler für die „Deutschen“ in Leverkusen qualifiziert. Für Goerdeler und Moraw war in der Runde der besten 64 Schluss, Cheng musste erst im Achtelfinale den Degen einpacken, er beendete den Wettkampf auf dem 15. Platz.

Bei der weiblichen U15 erzielte Sophia Goerdeler mit Rang zwölf des beste Einzel-Ergebnis aus Böblinger Sicht. Anna Gürocak (23.), Irene Lusceac (33.) und Tessa Springmann (56.) hatten dieses Mal mit der Medaillenvergabe im Einzel nichts zu tun.

Im Team-Wettbewerb wurde Lias Cheng gemeinsam mit Joshua Kreß, Luis Albrecht und Moritz Edler für Württemberg nominiert. Das Team löste alle Aufgaben mit Bravour – es folgten Siege gegen Saarland (45:19), Hessen (22:20) und Nordrhein-Westfalen (45:37).

Auch die Equipe aus Sachsen hatte der württembergischen Mannschaft nichts entgegenzusetzen. „Lias bezwang dabei sogar den frischgebackenen Deutschen U15-Meister Raban Crustewitz (FC Leipzig) im direkten Vergleich“, freute sich Trainer Gavrila Spiridon. Mit 45:38 machte das Quartett den Meistertitel klar.

DM-Bronze-Quartett mit Böblinger Beteiligung (Anna Gürocak, 3.v.l. und Irene Lusceac, 4.v.l.) Foto: Johanna Ivo

Die SVBlerinnen Irene Lusceac und Anna Gürocak wurden aufgrund ihrer Ranglistenposition ebenfalls für das Team „Württemberg I“ aufgestellt; Sophia Goerdeler stand im Team „Württemberg II“. Beide Mannschaften fochten sich bis ins Halbfinale vor. „Leider verloren beide Teams und mussten dann im Kampf um Bronze gegeneinander antreten“, berichtet Spiridon.

Die favorisierten Fechterinnen von „Württemberg I“ siegten, damit ging DM-Bronze an Irene Lusceac und Anna Gürocak. „Unsere Sportlerinnen und Sportler waren genau zum Saisonhöhepunkt vorne mit dabei“, bilanzierte Abteilungsleiter Jens Kientzle. „Gold in der U13, Gold und Bronze in der U15, Rang zwölf für Moritz Failenschmid in der U17, Rang fünf für Lucas Idler in der U20, bei dieser starken Konkurrenz sind das wirklich Top-Ergebnisse“, sagt er.