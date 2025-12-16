Der Drogeriehändler dm verkauft seit heute auch rezeptfreie Medikamente über eine Online-Apotheke.

Digital Desk: Lukas Böhl (lbö)

Einen eigenen, separaten Shop für die Online-Apotheke hat dm nicht eingerichtet. Stattdessen ist das Angebot direkt auf der dm-Webseite integriert. Die Online-Apotheke ist im Menü unter dem Punkt „dm med“ zu finden. Wer im Online-Shop gezielt nach Medikamenten sucht, bekommt die Ergebnisse übersichtlich getrennt angezeigt: Produkte aus dem regulären dm-Onlineshop und Artikel aus der Online-Apotheke werden separat ausgewiesen. Zwischen beiden Bereichen können Kunden wechseln.

 

Partnerunternehmen betreibt die Apotheke

Wie dm auf seiner Webseite erklärt, wird „dm med“ nicht vom Konzern selbst betrieben, sondern von einem Partnerunternehmen. Dabei handelt es sich um eine Online-Apotheke mit Sitz in Tschechien. Die über dm med angebotenen Medikamente sind ausschließlich online erhältlich und nicht in den dm-Filialen verfügbar.

Auch eine Beratung zu medizinischen Produkten findet in den Filialen nicht statt. Das Angebot ist klar als reiner Online-Service konzipiert und unabhängig vom stationären Geschäft des Drogeriehändlers.