Der Drogeriehändler dm verkauft seit heute auch rezeptfreie Medikamente über eine Online-Apotheke.

Lukas Böhl 16.12.2025 - 09:10 Uhr

Einen eigenen, separaten Shop für die Online-Apotheke hat dm nicht eingerichtet. Stattdessen ist das Angebot direkt auf der dm-Webseite integriert. Die Online-Apotheke ist im Menü unter dem Punkt „dm med“ zu finden. Wer im Online-Shop gezielt nach Medikamenten sucht, bekommt die Ergebnisse übersichtlich getrennt angezeigt: Produkte aus dem regulären dm-Onlineshop und Artikel aus der Online-Apotheke werden separat ausgewiesen. Zwischen beiden Bereichen können Kunden wechseln.