Das intensive Training in den vergangenen Wochen und Monaten hat sich ausgezahlt. „Wir sind sehr, sehr glücklich“, sagt die Fellbacherin Nicole Geller auch stellvertretend für ihren Tanzpartner Erik Dabergott. Denn das Duo, das für das Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach startet, hat jüngst bei den deutschen Meisterschaften im voll besetzten Ballsaal der Börse Coswig unter 45 Paaren in der Hauptgruppe S-Standard den zwölften Platz belegt. „Wir wollten das Semifinale erreichen und das haben wir geschafft“, sagt die 20-jährige Architekturstudentin über das Abschneiden mit ihrem zwei Jahre älteren Tanzpartner beim Saisonhöhehepunkt. Den Titel in Coswig gewannen Irina Averina/Yahor Boldysh (TSC Excelsior Dresden), die bereits 2023 deutsche Meister geworden waren. Mit dem zwölften Platz haben sich Geller/Dabergott für den Perspektivkader des Deutschen Tanzsportverbands qualifiziert. „Das freut uns natürlich sehr“, sagt Nicole Geller.

Das Training geht weiter – eine Pause gibt es nicht Die deutschen Titelkämpfe waren für das Duo zwar der letzte Wettkampf im Kalenderjahr 2025, das Training indes geht weiter – auch in der bisherigen Intensität von vier bis sieben Einheiten in der Woche. „Eine Trainingspause können wir uns nicht leisten“, sagt Nicole Geller, die einst am Gustav-Stresemann-Gymnasium in Schmiden das Abitur gemacht hat. Das erste Turnier 2026 steht bereits im Januar im Terminkalender.