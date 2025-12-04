 
DM-Tanzen: Goller/Dabergott Die Freude ist groß

1
Erfolgreiches Tanzpaar: Nicole Geller und Erik Dabergott Foto: privat

Nicole Geller aus Fellbach und ihr Tanzpartner Erik Dabergott haben bei den deutschen Meisterschaften mit ihrem zwölften Platz die Qualifikation für den Perspektivkader geschafft.

Das intensive Training in den vergangenen Wochen und Monaten hat sich ausgezahlt. „Wir sind sehr, sehr glücklich“, sagt die Fellbacherin Nicole Geller auch stellvertretend für ihren Tanzpartner Erik Dabergott. Denn das Duo, das für das Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach startet, hat jüngst bei den deutschen Meisterschaften im voll besetzten Ballsaal der Börse Coswig unter 45 Paaren in der Hauptgruppe S-Standard den zwölften Platz belegt. „Wir wollten das Semifinale erreichen und das haben wir geschafft“, sagt die 20-jährige Architekturstudentin über das Abschneiden mit ihrem zwei Jahre älteren Tanzpartner beim Saisonhöhehepunkt. Den Titel in Coswig gewannen Irina Averina/Yahor Boldysh (TSC Excelsior Dresden), die bereits 2023 deutsche Meister geworden waren. Mit dem zwölften Platz haben sich Geller/Dabergott für den Perspektivkader des Deutschen Tanzsportverbands qualifiziert. „Das freut uns natürlich sehr“, sagt Nicole Geller.

 

Das Training geht weiter – eine Pause gibt es nicht

Die deutschen Titelkämpfe waren für das Duo zwar der letzte Wettkampf im Kalenderjahr 2025, das Training indes geht weiter – auch in der bisherigen Intensität von vier bis sieben Einheiten in der Woche. „Eine Trainingspause können wir uns nicht leisten“, sagt Nicole Geller, die einst am Gustav-Stresemann-Gymnasium in Schmiden das Abitur gemacht hat. Das erste Turnier 2026 steht bereits im Januar im Terminkalender.

Weitere Themen

Basketball Pro B: SV Fellbach: Beste Offensive der Liga zu Gast in Fellbach

Basketball Pro B: SV Fellbach Beste Offensive der Liga zu Gast in Fellbach

Die Basketballer des SVF empfangen am Sonntagabend, 17.30 Uhr, den Verfolger TSV Oberhaching Tropics.
Von Maximilian Hamm
Tischtennis: TV Oeffingen: Übertroffene Erwartungen

Tischtennis: TV Oeffingen Übertroffene Erwartungen

Das Tischtennisteam des TV Oeffingen um den Vordenker Marcel Bauer ist nach der Hinrunde zufrieden mit dem Abschneiden in der Landesliga.
Von Maximilian Hamm
Judo: 31. Kappelbergturnier: Podest trotz lädiertem Ellbogen

Judo: 31. Kappelbergturnier Podest trotz lädiertem Ellbogen

Tamara Kuhn von der Budoabteilung des SV Fellbach wird beim 31. Kappelbergturnier in der Gäuäckerhalle I Zweite. Ihr Vereinsgefährte Max Gneithing belegt den siebten Platz.
Von Eva Herschmann
Fußball: TV Oeffingen: Zweite Heimpleite in Serie

Fußball: TV Oeffingen Zweite Heimpleite in Serie

2:4-Niederlage für den Fußball-Landesligisten TV Oeffingen: Der Aufsteiger SG Schorndorf entwickelt sich immer mehr zum Angstgegner.
Von Eva Herschmann
Handball: TSV Schmiden: Ansteckender Auftritt unterder Normalform

Handball: TSV Schmiden Ansteckender Auftritt unterder Normalform

Die Handballer des TSV Schmiden verlieren am Samstag in der Oberliga bei der HSG Ettlingen mit 30:34.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Wellenförmige Vorstellung

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Wellenförmige Vorstellung

Das Regionalliga-Team des HC Schmiden/Oeffingen gewinnt am Samstag bei den Handballerinnen der HG Oftersheim/Schwetzingen mit 29:24.
Von Maximilian Hamm
Handball: TV Oeffingen: Gefühlte Niederlage beim Tabellenführer

Handball: TV Oeffingen Gefühlte Niederlage beim Tabellenführer

Zwar geling den Handballern des TV Oeffingen beim TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen ein 29:29, doch der Trainer ist aufgrund der guten Leistung nicht zufrieden.
Von Maximilian Hamm
Fußball: Verbandsliga: Fellbacher Frust zum Jahresabschluss

Fußball: Verbandsliga Fellbacher Frust zum Jahresabschluss

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verabschieden sich mit einem unnötigen 2:2 gegen den Aufsteiger TSV Weilimdorf in die Winterpause.
Von Torsten Streib
Handball: TVOe, SVF: Der Erste und der Letzte

Handball: TVOe, SVF Der Erste und der Letzte

Die Handballer des TV Oeffingen spielen am Samstag beim Ligaprimus in Alfdorf, das Team des SV Fellbach empfängt Gäste aus Herrenberg.
Von Maximilian Hamm
Fußball: SV Fellbach: Leon Bauer und Niklas Weiß sind wieder dabei

Fußball: SV Fellbach Leon Bauer und Niklas Weiß sind wieder dabei

Der Fußball-Verbandsligist SV Fellbach empfängt am Samstag, 15 Uhr, den Aufsteiger TSV Weilimdorf.
Von Susanne Degel
 
 