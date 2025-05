DM Transplantierte: Die Medaillenverwöhnte räumt wieder ab

Alexandra Funk ist medaillenverwöhnt. Bei den Weltmeisterschaften der Transplantierten und Dialysepatienten vor zwei Jahren im australischen Perth hat die junge Frau aus Murr im Landkreis Ludwigsburg vier Goldmedaillen über die 100 Meter, im Hoch- und Weitsprung sowie im Diskuswurf gewonnen und hat ihrer Sammlung noch zwei Mal Silber im Speerwerfen und in der 4 x 400 Meter-Staffel hinzugefügt. In diesem August (17. bis 24. ) steht wieder eine WM an, die erstmals in Deutschland in Dresden ausgetragen wird. Und da will die Leichtathletin natürlich wieder eine ähnliche Ausbeute einfahren.