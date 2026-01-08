DM weiter im Umlauf Wie die alte Mark recycelt wird
Die D-Mark ist längst Geschichte. Aber es sind noch massenhaft Exemplare von ihr im Umlauf. Sie können bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in Euro umgetauscht werden.
Seit mehr als 20 Jahren kann man sich für D-Mark nichts mehr kaufen. Doch sie ist immer noch etwas wert. Wer irgendwo alte Scheine mit dem Konterfei der Dichterin Bettina von Arnim (fünf Mark) oder gar der Gebrüder Grimm (1000 Mark) auffinden sollte, kann sie jederzeit gegen Euro umtauschen. Das machen weiterhin viele. Auf diese Weise ist im vergangenen Jahr eine unbekannte Zahl von Deutschen um 27 Millionen Euro reicher geworden.
