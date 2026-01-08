 
DM weiter im Umlauf: Wie die alte Mark recycelt wird
1
Währungsnostalgie: Banknoten und Münzen der ausgemusterten Deutchen Mark. Foto: imago images/derifo

Die D-Mark ist längst Geschichte. Aber es sind noch massenhaft Exemplare von ihr im Umlauf. Sie können bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in Euro umgetauscht werden.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Seit mehr als 20 Jahren kann man sich für D-Mark nichts mehr kaufen. Doch sie ist immer noch etwas wert. Wer irgendwo alte Scheine mit dem Konterfei der Dichterin Bettina von Arnim (fünf Mark) oder gar der Gebrüder Grimm (1000 Mark) auffinden sollte, kann sie jederzeit gegen Euro umtauschen. Das machen weiterhin viele. Auf diese Weise ist im vergangenen Jahr eine unbekannte Zahl von Deutschen um 27 Millionen Euro reicher geworden.

 

Das Zeitalter der Deutschen Mark als gesetzliches Zahlungsmittel endete mit Silvester 2001. Bis dahin waren mit dem Kürzel DM bedruckte Scheine und Münzen im Wert von 244,8 Milliarden Mark im Umlauf. Binnen Monatsfrist hatten die jeweiligen Besitzer vier Fünftel davon in Euro gewechselt.

162 Millionen DM-Scheine fehlen noch

Doch bis heute sind alte Banknoten im Wert von 5,61 Milliarden Mark und Münzgeld im Wert von 6,52 Milliarden Mark irgendwo versteckt, gehortet oder aufbewahrt. Es handelt sich dabei um keine Kleinigkeit: Die Bundesbank vermisst vielmehr 162 Millionen DM-Scheine und 23 Milliarden Stück Metallgeld vom Kupfer-Pfennig bis zum silbernen Heiermann.

Oft finden sich verborgene Schätze in historischer Währung bei Erbschaften oder beim Kauf eines alten Hauses. Manche werden solche Relikte aus dem Geldbeutel auch aus nostalgischen Gründen sammeln – oder größere Summen davon ins Ausland geschafft haben, ohne dass die potenziellen Erben Bescheid wussten. Wo auch immer Restbestände der D-Mark auftauchen sollten: Sie lassen sich unbegrenzt als Euro recyceln. Dazu genügt es, das antiquarische Geld samt zweiseitigem Antragsformular zu einer Filiale der Bundesbank zu bringen. Die alte Ostmark ist allerdings wertlos geworden. Immerhin konnte sie nach der Wende aber 1:1 in Westgeld umgetauscht werden.

