Ein falscher Tritt, ein Sturz im Winter oder eine Verdrehung beim Sport – und plötzlich schmerzt das Knie. In der aktuellen Ausgabe von „Doc Fischer“ geht es darum, wie Knieverletzungen richtig erkannt und behandelt werden und welche Fehler langfristige Schäden verursachen können.

In der heutigen Folge steht das Knie im Mittelpunkt – genauer gesagt typische Verletzungen, die nach Unfällen besonders häufig auftreten. Gerade im Winter steigt das Risiko für Stürze auf glatten Wegen oder rutschigem Untergrund. Oft ist das Knie betroffen, weil es bei Verdrehungen oder abrupten Bewegungen stark belastet wird.

Die Sendung erklärt, woran man ernsthafte Verletzungen wie einen Kreuzbandriss, einen Meniskusriss oder eine Innenbandverletzung erkennen kann. Außerdem geht es darum, welche Untersuchungen in der Arztpraxis oder im Krankenhaus wirklich Klarheit bringen – und warum eine schnelle Diagnose entscheidend sein kann.

Ein weiterer Schwerpunkt: Welche Behandlung ist sinnvoll? Nicht jede Knieverletzung muss sofort operiert werden. In vielen Fällen kann Physiotherapie helfen – in anderen ist ein Eingriff nötig, um bleibende Probleme zu vermeiden. Auch die richtige Reha spielt eine zentrale Rolle: Wer das Knie zu früh wieder belastet oder es zu lange schont, riskiert Folgeschäden. Ziel ist eine sichere Rückkehr in Alltag und Sport.

Wann und wo läuft „Doc Fischer“?

Die aktuelle Folge „Doc Fischer“ läuft am Mittwoch, 18.02.2026, um 20:15 Uhr im SWR.

Wiederholungen:

Donnerstag, 19.02.2026, 06:00 Uhr, im SR

Samstag, 21.02.2026, 14:30 Uhr, im SWR

Doc Fischer in der SWR-Mediathek gucken

Wer die Sendung im Fernsehen verpasst, kann „Doc Fischer“ auch später online nachholen. In der SWR-Mediathek stehen nicht nur aktuelle Ausgaben bereit, sondern auch zahlreiche frühere Folgen. So lässt sich die Sendung flexibel ansehen – unabhängig von festen Sendezeiten.

Das ist Julia Fischer

Julia Fischer (*1984 in Aachen) ist Ärztin, Journalistin, Fernsehmoderatorin und Autorin. Sie begann im Jahr 2004 ein Medizinstudium in Berlin und absolvierte währenddessen auch Semester im Ausland, unter anderem in Spanien und Argentinien.

Parallel zum Studium arbeitete sie bereits als freie Journalistin und war zeitweise auch als Model tätig. 2011 schloss sie ihr Medizinstudium ab und setzte anschließend ihre akademische Laufbahn fort. Danach arbeitete sie als Assistenzärztin für Nuklearmedizin in Berlin.

Später verlagerte sie ihren Schwerpunkt zunehmend in Richtung Medien: 2015 absolvierte Fischer eine Moderationsausbildung, anschließend folgte ein journalistisches Volontariat in Potsdam. Seit Mai 2021 moderiert sie im SWR Fernsehen das Gesundheitsformat „Doc Fischer“. Darüber hinaus ist sie regelmäßig als Moderatorin bei Veranstaltungen im Einsatz und als medizinische Expertin in Radioformaten zu hören. Julia Fischer lebt mit ihrer Familie in Berlin.