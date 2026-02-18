Ein falscher Tritt, ein Sturz im Winter oder eine Verdrehung beim Sport – und plötzlich schmerzt das Knie. In der aktuellen Ausgabe von „Doc Fischer“ geht es darum, wie Knieverletzungen richtig erkannt und behandelt werden und welche Fehler langfristige Schäden verursachen können.
18.02.2026 - 08:00 Uhr
In der heutigen Folge steht das Knie im Mittelpunkt – genauer gesagt typische Verletzungen, die nach Unfällen besonders häufig auftreten. Gerade im Winter steigt das Risiko für Stürze auf glatten Wegen oder rutschigem Untergrund. Oft ist das Knie betroffen, weil es bei Verdrehungen oder abrupten Bewegungen stark belastet wird.