Nach einem Herzinfarkt zählt jede Entscheidung. Die Sendung beleuchtet, welche Therapien heute als besonders wirksam gelten – und wo ein Umdenken begonnen hat.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Patientinnen und Patienten nach einem Herzinfarkt bestmöglich behandelt werden. Betablocker gehörten lange zum Standard, doch aktuelle Studien zeigen, dass ihr Nutzen differenzierter betrachtet werden muss. Die Sendung erklärt, für wen diese Medikamente weiterhin wichtig sind und welche modernen Wirkstoffe inzwischen eine zentrale Rolle in der Therapie spielen. Außerdem geht es um den Blutwert Lipoprotein(a), der als eigenständiger Risikofaktor gilt und helfen kann, das individuelle Herzinfarktrisiko genauer einzuschätzen.

 

Wer die Ausstrahlung verpasst, findet die Folge in der SWR-Mediathek. Dort stehen neben der aktuellen Ausgabe auch zahlreiche frühere Sendungen dauerhaft zum Abruf bereit.

Julia Fischer, geboren 1984 in Aachen, ist Ärztin, Journalistin, Fernsehmoderatorin und Autorin. Sie studierte Medizin in Berlin und verbrachte Studiensemester in Spanien und Argentinien. Nach ihrem Abschluss im Jahr 2011 folgte eine Promotion sowie die Tätigkeit als Assistenzärztin für Nuklearmedizin. Parallel sammelte sie journalistische Erfahrung und absolvierte eine Moderationsausbildung. Seit Mai 2021 präsentiert sie im SWR Fernsehen das Gesundheitsmagazin „Doc Fischer“. Darüber hinaus ist sie als Moderatorin und medizinische Expertin in verschiedenen Medienformaten tätig. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin.