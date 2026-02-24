Nach einem Herzinfarkt zählt jede Entscheidung. Die Sendung beleuchtet, welche Therapien heute als besonders wirksam gelten – und wo ein Umdenken begonnen hat.

Katrin Jokic 24.02.2026 - 06:00 Uhr

Themen der Sendung

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Patientinnen und Patienten nach einem Herzinfarkt bestmöglich behandelt werden. Betablocker gehörten lange zum Standard, doch aktuelle Studien zeigen, dass ihr Nutzen differenzierter betrachtet werden muss. Die Sendung erklärt, für wen diese Medikamente weiterhin wichtig sind und welche modernen Wirkstoffe inzwischen eine zentrale Rolle in der Therapie spielen. Außerdem geht es um den Blutwert Lipoprotein(a), der als eigenständiger Risikofaktor gilt und helfen kann, das individuelle Herzinfarktrisiko genauer einzuschätzen.