Schlaf gilt als eine der wichtigsten Grundlagen für die Gesundheit. Die Sendung „Doc Fischer“ zeigt, welche Rolle die Nacht für Immunsystem und Gehirn spielt.
Themen der Sendung
Schlafen bedeutet für den Körper keineswegs Stillstand. Während der Nacht laufen zahlreiche Prozesse ab, die für die Gesundheit wichtig sind. Das Immunsystem wird aktiv, Abwehrzellen werden gebildet und Entzündungen reguliert. Gleichzeitig nutzt das Gehirn die Ruhephase, um Stoffwechselprodukte abzubauen, Informationen zu sortieren und Erinnerungen zu festigen.