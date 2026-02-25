Schlaf gilt als eine der wichtigsten Grundlagen für die Gesundheit. Die Sendung „Doc Fischer“ zeigt, welche Rolle die Nacht für Immunsystem und Gehirn spielt.

Schlafen bedeutet für den Körper keineswegs Stillstand. Während der Nacht laufen zahlreiche Prozesse ab, die für die Gesundheit wichtig sind. Das Immunsystem wird aktiv, Abwehrzellen werden gebildet und Entzündungen reguliert. Gleichzeitig nutzt das Gehirn die Ruhephase, um Stoffwechselprodukte abzubauen, Informationen zu sortieren und Erinnerungen zu festigen.

Aktuelle Forschung zeigt, dass anhaltender Schlafmangel diese Abläufe stören kann. Wer dauerhaft zu wenig schläft, ist anfälliger für Infekte und kann unter Konzentrationsproblemen oder verminderter geistiger Leistungsfähigkeit leiden. Die Sendung geht der Frage nach, wie eng Schlaf, Immunsystem und Gehirn miteinander verbunden sind und welche Faktoren zu erholsamem Schlaf beitragen können.

Wann und wo läuft „Doc Fischer“?

Die Sendung „Doc Fischer“ läuft am Mittwoch, 04. März 2026, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Wiederholungen sind zu folgenden Zeiten geplant:

Donnerstag, 05. März, 06:00 Uhr im SR

Samstag, 07. März, 14:30 Uhr im SWR

Doc Fischer in der SWR-Mediathek gucken

Wer eine Ausgabe verpasst hat, kann viele Folgen auch online ansehen. In der SWR-Mediathek stehen zahlreiche Sendungen von „Doc Fischer“ zum Abruf bereit. Dort lassen sich sowohl aktuelle als auch ältere Beiträge rund um Gesundheit, Medizin und Forschung jederzeit nachträglich anschauen.

Das ist Julia Fischer

Julia Fischer wurde 1984 in Aachen geboren und ist Ärztin, Journalistin, Fernsehmoderatorin und Autorin. Sie begann 2004 ein Medizinstudium in Berlin und absolvierte währenddessen Auslandssemester in Spanien und Argentinien. Parallel arbeitete sie als freie Journalistin und Model.

Nach dem Abschluss ihres Medizinstudiums im Jahr 2011 folgte eine Promotion. Anschließend war Fischer als Assistenzärztin für Nuklearmedizin in Berlin tätig. 2015 absolvierte sie eine Moderationsausbildung und später ein journalistisches Volontariat in Potsdam.

Seit Mai 2021 moderiert Julia Fischer im SWR Fernsehen die Sendung „Doc Fischer“. Darüber hinaus arbeitet sie als Moderatorin von Veranstaltungen und ist regelmäßig als Expertin für medizinische Themen in verschiedenen Radioformaten zu hören. Julia Fischer lebt mit ihrer Familie in Berlin.