Vergessene Namen oder verlegte Gegenstände gehören für viele Menschen zum Alltag. Doch manchmal können solche Veränderungen erste Anzeichen einer Alzheimer-Erkrankung sein.
10.06.2026 - 11:17 Uhr
Alzheimer ist die häufigste Form der Demenz weltweit. Die Erkrankung entwickelt sich meist schleichend und bleibt oft über Jahre hinweg unbemerkt. Ursache sind Eiweißablagerungen im Gehirn, die Nervenzellen und deren Verbindungen nach und nach schädigen. Die Folge sind Gedächtnisprobleme, Orientierungsstörungen und zunehmende Einschränkungen im Alltag.