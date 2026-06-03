Vergessene Namen oder verlegte Gegenstände gehören für viele Menschen zum Alltag. Doch manchmal können solche Veränderungen erste Anzeichen einer Alzheimer-Erkrankung sein.

Alzheimer ist die häufigste Form der Demenz weltweit. Die Erkrankung entwickelt sich meist schleichend und bleibt oft über Jahre hinweg unbemerkt. Ursache sind Eiweißablagerungen im Gehirn, die Nervenzellen und deren Verbindungen nach und nach schädigen. Die Folge sind Gedächtnisprobleme, Orientierungsstörungen und zunehmende Einschränkungen im Alltag.

In der Sendung geht es um aktuelle Entwicklungen bei der Früherkennung. Neue Bluttests mit EU-Zulassung sollen eine Diagnose deutlich früher ermöglichen. Außerdem werden moderne Antikörper-Therapien vorgestellt, die den Krankheitsverlauf verlangsamen können. Darüber hinaus zeigt die Sendung, welche weiteren Behandlungsansätze derzeit erforscht werden und welchen Einfluss Lebensstil und Prävention auf das Erkrankungsrisiko haben können.

Wann läuft „Doc Fischer“ im Fernsehen?

Die aktuelle Ausgabe von „Doc Fischer“ wird am Mittwoch, 10. Juni 2026, um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt.

Wiederholt wird die Sendung am Samstag, 13. Juni 2026, um 14.30 Uhr ebenfalls im SWR.

Sendung verpasst? Hier gibt es die Folge online

Wer die Ausstrahlung verpasst, kann „Doc Fischer“ später in der SWR-Mediathek abrufen. Dort stehen neben aktuellen Folgen auch zahlreiche ältere Ausgaben der Gesundheits- und Wissenschaftssendung zum Streaming bereit.

Die Moderatorin der Sendung

Julia Fischer wurde 1984 in Aachen geboren und ist Ärztin, Journalistin, Fernsehmoderatorin und Autorin. Nach ihrem Medizinstudium in Berlin, das sie unter anderem durch Auslandssemester in Spanien und Argentinien ergänzte, promovierte sie und arbeitete als Assistenzärztin im Bereich Nuklearmedizin.

Parallel sammelte sie journalistische Erfahrungen als freie Mitarbeiterin verschiedener Medien. Nach einer Moderationsausbildung absolvierte sie ein journalistisches Volontariat in Potsdam. Seit Mai 2021 moderiert sie die SWR-Sendung „Doc Fischer“. Darüber hinaus ist sie als Moderatorin von Veranstaltungen sowie als Expertin für medizinische Themen in verschiedenen Radioformaten tätig. Julia Fischer lebt mit ihrer Familie in Berlin.