Ein Druckgefühl nach dem Essen oder Schmerzen im Oberbauch werden häufig unterschätzt. Die kommende Ausgabe von „Doc Fischer“ beschäftigt sich mit Gallensteinen, möglichen Komplikationen und aktuellen Erkenntnissen zur Behandlung.
17.06.2026 - 11:41 Uhr
In der aktuellen Ausgabe von „Doc Fischer“ steht ein häufiges, aber oft lange unbemerktes Gesundheitsproblem im Mittelpunkt: Gallensteine. Viele Menschen haben sie, ohne davon zu wissen. Beschwerden treten meist erst dann auf, wenn ein Stein den Abfluss der Galle behindert oder in den Gallengang rutscht.