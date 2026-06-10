Ein Druckgefühl nach dem Essen oder Schmerzen im Oberbauch werden häufig unterschätzt. Die kommende Ausgabe von „Doc Fischer“ beschäftigt sich mit Gallensteinen, möglichen Komplikationen und aktuellen Erkenntnissen zur Behandlung.

In der aktuellen Ausgabe von „Doc Fischer“ steht ein häufiges, aber oft lange unbemerktes Gesundheitsproblem im Mittelpunkt: Gallensteine. Viele Menschen haben sie, ohne davon zu wissen. Beschwerden treten meist erst dann auf, wenn ein Stein den Abfluss der Galle behindert oder in den Gallengang rutscht.

Typisch sind Schmerzen oder ein Druckgefühl im rechten Oberbauch, besonders nach fettreichen Mahlzeiten. In schwereren Fällen kann es zu heftigen Koliken kommen. Auch Entzündungen der Gallenblase oder der Bauchspeicheldrüse sind möglich und müssen medizinisch ernst genommen werden.

Die Sendung erklärt, wann eine Behandlung notwendig wird, welche Therapien heute zur Verfügung stehen und in welchen Fällen die Gallenblase entfernt werden muss. Außerdem geht es um die Frage, ob bei unkomplizierten Verläufen auch eine konservative Behandlung infrage kommt. Eine aktuelle Studie deutet darauf hin, dass dies in bestimmten Fällen erfolgreich sein kann. Zudem wird erklärt, wie sich das Risiko für Gallensteine senken lässt.

Wann läuft „Doc Fischer“ im Fernsehen?

Die aktuelle Ausgabe von „Doc Fischer“ läuft am Mittwoch, 17. Juni 2026, um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen. Eine Wiederholung zeigt der SWR am Samstag, 20. Juni 2026, um 14.30 Uhr.

Sendung später online ansehen

Wer die Sendung im Fernsehen verpasst, kann „Doc Fischer“ auch in der SWR-Mediathek ansehen. Dort stehen neben der aktuellen Folge auch zahlreiche frühere Ausgaben der Gesundheitssendung zum Abruf bereit. Die Mediathek bietet damit die Möglichkeit, einzelne Themen zeitunabhängig nachzuschauen.

Wer ist Julia Fischer?

Julia Fischer ist Ärztin, Journalistin, Fernsehmoderatorin und Autorin. Sie wurde 1984 in Aachen geboren und studierte Medizin in Berlin. Während ihres Studiums verbrachte sie auch Zeit in Spanien und Argentinien. Neben der Medizin arbeitete sie früh journalistisch und war zeitweise auch als Model tätig.

Nach dem Abschluss ihres Medizinstudiums im Jahr 2011 begann sie ein Promotionsstudium und arbeitete anschließend als Assistenzärztin für Nuklearmedizin in Berlin. Später absolvierte sie eine Moderationsausbildung sowie ein journalistisches Volontariat in Potsdam.

Seit Mai 2021 moderiert Julia Fischer im SWR Fernsehen die Sendung „Doc Fischer“. Darüber hinaus tritt sie als Moderatorin bei Veranstaltungen auf und ist regelmäßig als Expertin für medizinische Themen in Radioformaten zu hören. Julia Fischer lebt mit ihrer Familie in Berlin.