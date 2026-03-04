Schmerzen in den Beinen, die beim Gehen auftreten und erst beim Stehenbleiben nachlassen: Hinter solchen Beschwerden kann die sogenannte Schaufensterkrankheit stecken. Die SWR-Sendung „Doc Fischer“ erklärt Ursachen, Warnzeichen und Behandlungsmöglichkeiten.

Viele Menschen bemerken zunächst nur leichte Schmerzen in den Beinen beim Gehen. Die Beschwerden verschwinden meist nach kurzen Pausen – häufig bleiben Betroffene scheinbar zufällig vor Schaufenstern stehen, um den Schmerz zu überbrücken. Daher stammt der umgangssprachliche Name „Schaufensterkrankheit“. Medizinisch handelt es sich um eine periphere arterielle Verschlusskrankheit, bei der verengte oder verschlossene Blutgefäße die Durchblutung der Beine beeinträchtigen.

Die Sendung zeigt, welche frühen Warnzeichen ernst genommen werden sollten, welche Rolle regelmäßiges Gehtraining bei der Behandlung spielt und wann Medikamente oder medizinische Eingriffe notwendig sein können.

Wann und wo läuft „Doc Fischer“?

Die Sendung läuft am Mittwoch, 11. März 2026, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Wiederholungen sind am Donnerstag, 12. März 2026, um 06:00 Uhr im SR sowie am Samstag, 14. März 2026, um 14:30 Uhr im SWR zu sehen.

Doc Fischer in der SWR-Mediathek gucken

Wer eine Ausgabe verpasst, kann viele Folgen der Sendung auch online ansehen. In der SWR-Mediathek stehen zahlreiche Episoden von „Doc Fischer“ zum Abruf bereit. Dort lassen sich Beiträge rund um Medizin, Gesundheit und Forschung jederzeit nachholen.

Das ist Julia Fischer

Julia Fischer, geboren 1984 in Aachen, ist Ärztin, Journalistin und Fernsehmoderatorin. Sie begann 2004 ein Medizinstudium in Berlin und verbrachte Studienabschnitte auch in Spanien und Argentinien. Parallel arbeitete sie als freie Journalistin. Nach dem Abschluss ihres Studiums im Jahr 2011 promovierte sie und war anschließend als Assistenzärztin für Nuklearmedizin in Berlin tätig.

2015 absolvierte sie eine Moderationsausbildung und anschließend ein journalistisches Volontariat in Potsdam. Seit Mai 2021 moderiert sie im SWR Fernsehen die Sendung „Doc Fischer“. Darüber hinaus tritt sie regelmäßig als Moderatorin von Veranstaltungen auf und ist als Expertin für medizinische Themen in verschiedenen Radioformaten zu hören. Julia Fischer lebt mit ihrer Familie in Berlin.