Schmerzen in den Beinen, die beim Gehen auftreten und erst beim Stehenbleiben nachlassen: Hinter solchen Beschwerden kann die sogenannte Schaufensterkrankheit stecken. Die SWR-Sendung „Doc Fischer“ erklärt Ursachen, Warnzeichen und Behandlungsmöglichkeiten.
04.03.2026 - 21:00 Uhr
Themen der Sendung
Viele Menschen bemerken zunächst nur leichte Schmerzen in den Beinen beim Gehen. Die Beschwerden verschwinden meist nach kurzen Pausen – häufig bleiben Betroffene scheinbar zufällig vor Schaufenstern stehen, um den Schmerz zu überbrücken. Daher stammt der umgangssprachliche Name „Schaufensterkrankheit“. Medizinisch handelt es sich um eine periphere arterielle Verschlusskrankheit, bei der verengte oder verschlossene Blutgefäße die Durchblutung der Beine beeinträchtigen.