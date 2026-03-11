Schnarchen gehört für viele Menschen zum Alltag – doch der nächtliche Lärm kann nicht nur den Schlaf des Partners stören. In manchen Fällen steckt dahinter auch eine ernsthafte Schlafstörung, die gesundheitliche Folgen haben kann.
18.03.2026 - 08:37 Uhr
Laute Atemgeräusche wie Sägen, Röcheln oder Knattern sind in vielen Schlafzimmern zu hören. Schnarchen kann die Nachtruhe erheblich beeinträchtigen und die Schlafqualität deutlich verschlechtern. Oft sind vergleichsweise harmlose Faktoren der Auslöser, etwa eine ungünstige Schlafposition oder verengte Atemwege.