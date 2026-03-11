Schnarchen gehört für viele Menschen zum Alltag – doch der nächtliche Lärm kann nicht nur den Schlaf des Partners stören. In manchen Fällen steckt dahinter auch eine ernsthafte Schlafstörung, die gesundheitliche Folgen haben kann.

Laute Atemgeräusche wie Sägen, Röcheln oder Knattern sind in vielen Schlafzimmern zu hören. Schnarchen kann die Nachtruhe erheblich beeinträchtigen und die Schlafqualität deutlich verschlechtern. Oft sind vergleichsweise harmlose Faktoren der Auslöser, etwa eine ungünstige Schlafposition oder verengte Atemwege.

In manchen Fällen weist Schnarchen jedoch auf eine sogenannte Schlafapnoe hin – eine Störung, bei der es nachts zu Atemaussetzern kommt. Bleibt sie unbehandelt, kann das Risiko für Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und starke Tagesmüdigkeit steigen. Die Sendung erklärt, wie Schnarchen entsteht, wann eine ärztliche Abklärung sinnvoll ist und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Dazu gehören einfache Maßnahmen ebenso wie moderne medizinische Verfahren.

Ausstrahlung: Mittwoch, 18.03.2026, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Wiederholungen: Donnerstag, 19.03.2026, 06:00 Uhr im SR; Samstag, 21.03.2026, 14:30 Uhr im SWR

Doc Fischer in der SWR-Mediathek gucken

Verpasste Ausgaben der Gesundheitssendung lassen sich jederzeit online nachholen. In der SWR-Mediathek stehen zahlreiche Folgen von „Doc Fischer“ zum Abruf bereit. Dort können Zuschauerinnen und Zuschauer sowohl aktuelle Sendungen als auch ältere Beiträge zu verschiedenen medizinischen Themen ansehen.

Das ist Julia Fischer

Dr. Julia Fischer wurde 1984 in Aachen geboren und ist Ärztin, Journalistin, Fernsehmoderatorin und Autorin. Sie begann 2004 ein Medizinstudium in Berlin und absolvierte währenddessen Studienaufenthalte in Spanien und Argentinien. Parallel arbeitete sie bereits als freie Journalistin und Model.

Nach dem Abschluss ihres Medizinstudiums im Jahr 2011 folgte ein Promotionsstudium. Anschließend war Fischer als Assistenzärztin für Nuklearmedizin in Berlin tätig. 2015 absolvierte sie zudem eine Moderationsausbildung. Von Oktober 2015 bis März 2017 folgte ein journalistisches Volontariat in Potsdam, während dessen sie für verschiedene Medien arbeitete.

Seit Mai 2021 moderiert Julia Fischer im SWR Fernsehen die Sendung „Doc Fischer“. Darüber hinaus ist sie als Moderatorin von Veranstaltungen aktiv und regelmäßig als medizinische Expertin in Radioformaten zu hören. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin.