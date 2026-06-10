Ein Druckgefühl nach dem Essen oder Schmerzen im Oberbauch werden häufig unterschätzt. Die kommende Ausgabe von „Doc Fischer“ beschäftigt sich mit Gallensteinen, möglichen Komplikationen und aktuellen Erkenntnissen zur Behandlung.
10.06.2026 - 21:00 Uhr
Gallensteine gehören zu den häufigsten Erkrankungen des Verdauungssystems. Schätzungen zufolge trägt etwa jeder fünfte Mensch in Deutschland Gallensteine in sich, ohne davon zu wissen. Problematisch wird es, wenn ein Stein den Gallengang blockiert. Dann können starke Koliken auftreten, zudem drohen Entzündungen der Gallenblase oder sogar der Bauchspeicheldrüse.