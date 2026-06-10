Ein Druckgefühl nach dem Essen oder Schmerzen im Oberbauch werden häufig unterschätzt. Die kommende Ausgabe von „Doc Fischer“ beschäftigt sich mit Gallensteinen, möglichen Komplikationen und aktuellen Erkenntnissen zur Behandlung.

Gallensteine gehören zu den häufigsten Erkrankungen des Verdauungssystems. Schätzungen zufolge trägt etwa jeder fünfte Mensch in Deutschland Gallensteine in sich, ohne davon zu wissen. Problematisch wird es, wenn ein Stein den Gallengang blockiert. Dann können starke Koliken auftreten, zudem drohen Entzündungen der Gallenblase oder sogar der Bauchspeicheldrüse.

In der Sendung geht es um die Frage, wann eine Operation notwendig ist und wann auf andere Behandlungsformen gesetzt werden kann. Vorgestellt wird auch eine aktuelle Studie, die zeigt, dass bei unkomplizierten Verläufen eine konservative Therapie erfolgreich sein kann. Darüber hinaus beleuchtet die Sendung moderne Behandlungsmöglichkeiten sowie Maßnahmen, mit denen sich das Risiko für Gallensteine möglicherweise senken lässt.

Wann läuft „Doc Fischer“ im Fernsehen?

Die neue Ausgabe von „Doc Fischer“ wird am Mittwoch, 17. Juni 2026, um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt.

Eine Wiederholung zeigt der SWR am Samstag, 20. Juni 2026, um 14.30 Uhr.

Sendung später online ansehen

Wer die Ausstrahlung verpasst, kann die Folge nachträglich in der SWR-Mediathek abrufen. Dort stehen neben aktuellen Ausgaben auch zahlreiche ältere Folgen der Gesundheits- und Wissenschaftssendung zum Streaming bereit.

Wer ist Julia Fischer?

Julia Fischer wurde 1984 in Aachen geboren und verbindet medizinische Fachkenntnisse mit journalistischer Erfahrung. Nach ihrem Medizinstudium in Berlin, das sie unter anderem durch Auslandsaufenthalte in Spanien und Argentinien ergänzte, promovierte sie und arbeitete als Assistenzärztin für Nuklearmedizin.

Später absolvierte sie eine Moderationsausbildung sowie ein journalistisches Volontariat. Seit Mai 2021 präsentiert sie die SWR-Sendung „Doc Fischer“. Darüber hinaus ist sie als Moderatorin von Veranstaltungen tätig und regelmäßig als Expertin für Gesundheitsthemen in verschiedenen Radioformaten zu hören. Julia Fischer lebt mit ihrer Familie in Berlin.