Doch kein Arbeitsgerichtsprozess: Wende im Fall Thomas Walter – dank des neuen Tischtennis-Präsidenten

Die Wahl des Ortes war stimmig. Die Hauptversammlung von Tischtennis Baden-Württemberg (TTBW) fand in der Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen statt, was zur Agenda von Rainer Franke (61) passte. Der Präsidentschaftskandidat hatte im Vorfeld angekündigt, die Kommunikation im Landesverband zu verbessern, künftig wieder auf Teamarbeit und einen antiautoritären Führungsstil zu setzen – kurzum: Er versprach einen neuen Ton in der Führungsetage. Am meisten Beifall erhielt der Leonberger in seiner Bewerbungsrede, als er kundtat, den Rechtsstreit mit Thomas Walter schnellstmöglich beenden und den Geschäftsführer vollständig rehabilitieren zu wollen. Eng wurde es danach trotzdem.