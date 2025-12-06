VfB-Stürmerstar Undav hat einmal mehr seine Vorliebe für Döner zum Ausdruck gebracht. Sein bevorzugtes Fastfood hat auch am Pokalwochenende von Berlin eine Rolle gespielt.
06.12.2025 - 09:00 Uhr
Dass Deniz Undav ein großer Freund des Döners ist, ist hinlänglich bekannt. Da kann allein der Betreiber des Kebabhaus am Feuersee in der Silberburgstraße ein Lied davon singen. Undav ist Stammgast im Stuttgarter Westen. Der Stürmer verriet einmal sogar, dass er einst beim SV Werder in der Jugend auch deswegen aussortiert wurde, weil er zu viel auf den Rippen hatte – eine direkte Konsequenz der Döner-Liebe des in Varel in Ostfriesland geborenen Nationalspielers.