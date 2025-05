Doku-Reihe „Flames“: Doku im Kino und auf Youtube: Wie laufen Einsätze der Leonberger Feuerwehr?

Die Doku-Reihe „Flames“ gewährt spannende Einblicke in den Alltag der Leonberger Feuerwehr. Die Macher haben die Retter bei Einsätzen begleitet. Staffel zwei ist schon im Kasten.

Manchmal waren sie sogar Sekunden vor den ersten Einsatzkräften an der Leonberger Feuerwache. Das Filmteam um Timo Becker und Julian Diehl hatte sich zu acht in Beckers Zwei-Zimmer-Wohnung einquartiert – zehn Tage lang. Von dort aus waren es mit dem Auto nur zwei Minuten bis zum Magazin. Den Ernstfall übte die mit Meldern ausgestattete Gruppe ein ums andere Mal. Und all der Aufwand, der Verzicht auf Privatsphäre und das Hausen auf engstem Raum haben sich gelohnt. Denn heraus kam die erste Staffel der Doku-Reihe „Flames“, die sich mit dem Tun der Freiwilligen Feuerwehr Leonberg befasst.