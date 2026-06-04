Wenn das Grauen zum Alltag wird: Über vier Jahre dauert der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Joko und Klaas nutzen ihre gewonnene Sendezeit, die Belastungen für Menschen an der Front zu zeigen.
04.06.2026 - 21:18 Uhr
Berlin - Die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben ihre freie Sendezeit bei ProSieben genutzt, den Alltag an der ukrainischen Front aus Sicht Betroffener zu dokumentieren. Die eigentlich geplanten 15 Minuten Sendezeit, die die beiden bei ihrem Haussender ProSieben gewonnen hatten, wurden am Abend für den Film "Joko & Klaas Live- #dontlookaway" auf mehr als drei Stunden verlängert.