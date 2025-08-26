Eine sehr sehenswerte Doku-Reihe beleuchtet das bewegte und tragisch geendete Leben von Daniel Küblböck, der eigentlich Lana Kaiser war, und am Ruhm zerbrach.
Die Lebensgeschichte dieses Menschen, der vor vierzig Jahren als Daniel Küblböck geboren wurde und im Herbst 2018 als Lana Kaiser spurlos verschwunden ist, hat Millionen Menschen bewegt: Die einen haben ihn verehrt, bei den anderen war er verhasst. Dass die ARD dem Werdegang des Sängers eine dreiteilige Doku-Serie widmet, wirkt auf den ersten Blick erstaunlich, schließlich hatte er seinen Ruhm vor allem RTL zu verdanken. Kein anderer Teilnehmer der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ hat je so heftig polarisiert wie Küblböck, dem wiederholt attestiert wurde, er könne gar nicht singen; am Ende belegte er in der ersten Staffel (2002/03) dennoch den dritten Platz.